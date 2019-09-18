علاج تساقط الشعر الدهني بالزيوت.. طرق منزلية رهيبة في شهر واحد

علاج تساقط الشعر الدهني بالزيوت من الطرق السهلة والآمنة على الشعر، بعيدًا عن المنتجات الجاهزة والتي تحتاج تكلفة عالية، فبخطوات سهلة ووصفات طبيعية منزلية رخيصة يمكنك السيطرة على مشكلة تساقط الشعر الدهني، الذي يزداد فيه إفراز الزيوت ومع استمرار هذه العملية تتكون طبقة من القشرة على الرأس نتيجة تراكم الزيوت على فروة الرأس، كما أن ضعف الشعر وعدم تغذيته يتسبب في تساقطه أيًا كان نوعه.



أسباب تساقط الشعر الدهني:

1-زيادة إفراز الزيوت في فروة الرأس

2-مشكلة في الهرمونات تتسبب في زيادة معدلات دهون الرأس

3-بعض التغييرات المناخية قد تكون السبب في تساقط الشعر

4-قد يكون تساقط الشعر الدهني وراثيًا، فربما يرث الأبناء عن أبائهم الشعر الدهني وبالتالي هم معرضون لتساقط الشعر

5-تراكم الزيوت والدهون على فروة الرأس فتسبب القشرة ثم تساقط الشعر



علاج تساقط الشعر الدهني بالزيوت :

إليكي طرق مختلفة لـ علاج تساقط الشعر الدهني بالزيوت، وكلها وسائل طبيعية بسيطة ورخيصة وآمنة على الشعر في نفس الوقت، خاصة وأن الشعر الدهني يحتاج عناية خاصة نظرًا لسرعة اتساخه بسبب كمية الدهون به، وتتسبب بشكل مباشر في تساقطه، إليكي أم وصفات علاج تسقط الشعر الدهني بالزيوت :



1- زيت الزيتون و جوز الهند :

اخلطي كميات متساوية من زيت الزيتون مع زيت جوز الهند، وضعيها في الميكرويف لمدة 20 ثانية حتى تصبح دافئة، ودلكي بها فروة رأسك جيدًا وخاصة منطقة الفراغات لأن هذه الخلطة تساعد على إعادة نمو الشعر وإنباته، واتركيها على شعرك ساعتين ثم اغسليه جيدًا بالشامبو المناسب لنوعية شعرك.



2-زيت جنين القمح و زيت السمسم :

وهي زيوت ثبتت فعاليتها في تعزيز نمو الشعر، ويمكنك خلطهما معًا واستخدامها كحمام زيت وتدليك فروة الرأس جيدًا قبل الاستحمام.



3-زيت عشبة الليمون :

اخلطي ملعقة من زيت عشبة الليمون مع زيت نبات الجيرانيوم ( يباع لدى العطار) وضيفيهما إلى علبة الشامبو الخاصة بك واغسلي به شعرك جيدًا مع تدليك الفروة.



4-زيت الزيتون فقط :

وهو وسيلة فعالة وآمنة لعلاج تساقط الشعر الدهني وأيضًا كل أنواع الشعر، لكن بالنسبة للشعر الدهني يفضل عدم ترك الزيت عليه لفترة طويلة، بل يتم تدليك فروة الشعر بزيت الزيتون وتركه لمدة 30 دقيقة فقط ثم غسله جيدًا بالشامبو.



نصائح للعناية بالشعر الدهني:



1-استخدمي نوع شامبو مناسب للشعر الدهني

2-لا تفرطي في غسل الشعر الدهني، بل يكفي 3 مرات أسبوعيا

3-تجنبي استخدام السيشوار والمكواة بشكل مستمر

4-لا تستخدمي زيوت في دهان الشعر، بل استخدمي نوع كريم مناسب لشعرك

5-يجب تسريح الشعر الدهني عدة مرات يوميًا من أجل فرك قشرة الرأس التي تسبب تساقط الشعر

6-لا تفرطي في استخدام البلسم للشعر الدهني، حيث إن البلسم يمنح الشعر طبقة دهنية إضافية، وبالتالي هو غير مناسب للشعر الدهني، لكن البلسم ملائم للشعر الجاف.

7- لا تكثري من استخدام حمام الزيت للشعر الدهني، وعند استخدامه كالوصفات السابقة، يفضل عدم تركه لساعات على الشعر الدهني بل يكفي 30 دقيقة بالأسبوع.



طرق أخرى لـ علاج تساقط الشعر الدهني :

-أوراق الشاي المجفف



قومي بغلي حفنة من أوراق الشاي المجفف في الماء ثم اشطفي بها شعرك مع تدليك فروة الرأس كي تتخلصي من طبقة الدهون المتراكمة على الفروة وتسبب تساقط الشعر الدهني.





-جل الصبار :



وهو من الحلول السحرية والسريعة لـ علاج تساقط الشعر الدهني، فهو غني بعناصر مختلفة تقوي الشعر من الجذور حتى الأطراف، ويعمل على التخلص من طبقة الدهون والزيوت في فروة الشعر الدهني



خل التفاح :



أضيفي فنجانا من خل التفاح على لتر ماء واشطفي به شعرك بعد غسله جيدًا بالشامبو، ودلكي فروة الرأس حتى يصل خل التفاح إلى الفروة ويساعد على التخلص من الدهون المتراكمة على الشعر كما أنه يعالج قشرة الرأس، والأضل استخدام هذه الوصفة مرتين اسبوعيًا.



مصدر المعلومات موقع Glowpink المعني بجمال المرأة.

