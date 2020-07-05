وصفات طبيعية للتخلص من تساقط الشعر فى أسبوع

- الشاي الاخضر

ماذا تحتاج

2-3 أكياس شاي أخضر

1-2 كوب من الماء الساخن (حسب طول شعرك)

تعليمات الإستخدام

قم بإعداد الشاي الأخضر باستخدام أكياس الشاي.

دعه يبرد حتى درجة حرارة الغرفة.

اشطفي فروة رأسك وشعرك بالشاي الأخضر ودلكي فروة رأسك بلطف.

اتركيه لمدة 20 دقيقة أخرى قبل شطف شعرك جيدًا.

- بذور الحلبة

يمكن لبذور الحلبة أن تفعل أكثر من مجرد إضافة إلى القيمة الغذائية لطعامك، تمتلئ بذور الحلبة إلى الحافة بحمض النيكوتينيك والبروتينات التي لا تمنع تساقط الشعر فحسب ، بل تعالج أيضًا قشرة الشعر وترققه.





ماذا تحتاج

2 ملعقة كبيرة بذور حلبة

وعاء من الماء





تعليمات الإستخدام

انقع بذور الحلبة في الماء طوال الليل.

في الصباح ، صفي البذور وطحنها في الخلاط لعمل معجون.

ضع المعجون الذي تم الحصول عليه أعلاه على فروة رأسك وشعرك.

اتركيه لمدة 25-30 دقيقة قبل شطف شعرك باستخدام شامبو لطيف.





- الأفوكادو يتغلغل الأفوكادو فيتامين E الموجود الذى ينتقل بسهولة في الجذور ويحفز نمو الشعر مع إضافة اللمعان والرطوبة إلى خصرك، كما أنه مليء بالبيوتين، فيتامين E يعزز نمو الشعر بشكل لا مثيل له.

ماذا تحتاج 1 حبة أفوكادو ناضجة 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون 1 ليمون

تعليمات الإستخدام سكب الأفوكادو في وعاء واستخدمه لهرسها في عجينة ناعمة. يضاف زيت الزيتون إليها ويخلط جيدا. الآن اعصر الليمون في الخليط واخلط كل شيء. ضعي الخليط على فروة رأسك وشعرك. اتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه باستخدام شامبو لطيف.





