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مرأة

في شهر واحد.. وصفة هندية لعلاج تساقط الشعر نهائيا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:59 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يتأثر نمو الشعر بالعديد من الأشياء مثل تغيرات الطقس، وزيادة مستويات التوتر أو تغيير نمط الحياة غير الملحوظ، وقد يسبب ذلك مشاكل أخرى مثل تساقط الشعر غير الطبيعي وقشرة الرأس.

ويمكن أن يصبح التساقط المفرط مدعاة للقلق، لذلك إذا كنتِ تعانين من تساقط الشعر المستمر، فقد حان الوقت لوضع حد له وتطبيق قناع شعر منزلي الصنع، في حين اعتبر عصير البصل علاجًا فعالًا في حد ذاته، عندما يقترن بالصبار وزيت جوز الهند، حيث يصبح مزيجًا أكثر فعالية، كما أوضحت ريما غوبتا، معالج العلاج بالإبر من Divine Care fame. 


المكونات : 

زيت جوز الهند
عصير البصل
جل الصبار الطازج

الطريقة : 

* في مقلاة ، خذ زيت جوز الهند وامزج جل الصبار. امزجيه جيدًا واغليه لمدة خمس دقائق.
* ثم خذ حوالي ملعقتين من المزيج وأضف إليه أربع ملاعق من عصير البصل.
* انقل الخليط إلى زجاجة رذاذ.

كيفية التقديم:

ضع الخليط على فروة الرأس قبل الشامبو بساعة إلى ساعة ونصف. التدليك بخفة بأطراف أصابعك.

ما مدى فعالية هذه المكونات؟

* زيت جوز الهند معروف للمساعدة في نمو الشعر. الزيت له خصائص مضادة للميكروبات.
* جل الصبار يحتوي على الأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن. وقال جوبتا إن إجمالي جل الصبار يحتوي على 200 عنصر غذائي. عندما يسخن الهلام بزيت جوز الهند ، يحصل الزيت أيضًا على تلك الصفات.
* يحتوي عصير البصل على الفوسفور والكالسيوم والحديد والكبريت التي تعتبر فعالة في معالجة مشاكل الشعر.

كم مرة تستخدم؟

استخدم القناع مرتين في الأسبوع لمدة شهر واحد.
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