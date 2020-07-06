فى غمضة عين حيلة مذهلة تخلصك من فراغات الشعر

تساقط الشعر وظهور فراغات الشعر يشكل مصدر إزعاج لكثير من النساء يمكنك علاج تساقط الشعر بأستخدام نواه الأفوكادو يتغلغل فيتامين E الموجود في الأفوكادو بسهولة في الجذور ويحفز نمو الشعر مع إضافة اللمعان والرطوبة إلى شعرك كما أنه مليء بالبيوتين و الفيتامينات التى تعزز نمو الشعر بشكل لا مثيل له.
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ماذا تحتاجين ..
1 ثمرو من أفوكادو ناضجة
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 عصير ليمون
طريقة تطبيق قناع الأفوكادو ..
فى وعاء ضعى الأفوكادو المهروس ثم يضاف زيت الزيتون إليه ويخلط جيدا.
ثم يتم وضع عصير الليمون ويتم خلطهم مرة أخرى ثم ضعي الخليط على فروة رأسك وشعرك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه باستخدام شامبو .
يمكنك تكرار القناع 3 مرات أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة وتوقف تساقط الشعر.