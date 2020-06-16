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مرأة

أسرع وصفة للتخلص من فراغات الشعر فى غمضة عين

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:15 م
فراغات الشعر
فراغات الشعر
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لمياء الياسين
فراغات الشعر تزعجك يمكنك التخلص منها بوصفة طبيعية من مطبخك لن تكلفك الكثير لكن فى المقابل لها مفعول السحر فى اعادة نمو وإطالة الشعر من الجذور والتخلص من تساقط الشعر وإعادة الحيوية ب4 مكونات من مطبخك إليك مكونات الوصفة وطريقة تطبيقها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

 ماذا تحتاجين

1 ثمرة أفوكادو ناضجة
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ليمون
زيت روزمارى

تعليمات الإستخدام

فى وعاء يتم إضافة الأفوكادو المهروس ثم زيت الزيتون وزيت الروزمارى والليمون ويتم مزجهم جيدا ليشكلوا عجينة متجانسة
أبدئى فى توزيع المكونات على فروة الرأس مع التدليك  حوالى 15-20 دقيقة
يتم ترك القناع على الرأس حوالى 60 دقيقة تقريبا تساعد تلك المكونات على تغذية فروة الرأس ومنع تساقط الشعر بل المقابل تساعد الوصفة على  تحفيز نمو الشعر  وترطيبه من الجذور حتى الأطراف
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