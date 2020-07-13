أسباب صادمة لتساقط الشعر.. تعرفي على كيفية علاجه بالبلازما.. وطرق وقاية من مطبخك تخلصك من المشكلة

من مطبخك ..حيل سريعه لعلاج تساقط الشعر فى لمح البصر

أغربها الإجهاد.. أسباب صادمة لتساقط الشعر

هل يساهم حقن البلازما في علاج تساقط الشعر؟.. استشاري يجيب





لهذه الأسباب يتساقط شعرك







إذا كان والداك يعانيان من مشكلة تساقط الشعر ، فمن المحتمل جدًا أنك ستعانين أيضًا. يمكنك تقليل المخاطر من خلال تناول الأطعمة الصحية والحفاظ على نمط حياة صحي.





على الجانب الآخر إن فقدان الكثير من الوزن في فترة زمنية قصيرة يضع الكثير من الضغط على الجسم مما يؤدي إلى انخفاض في جهاز المناعة. يمكن أن يسبب هذا تساقط الشعر.



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علاج تساقط الشعر بالبلازما

قال الدكتور رامي العناني استشاري جراحات التجميل، انه تستخدم حقن البلازما في علاج العديد من الأمراض الجلدية؛ حيث إن لحقن البلازما فاعلية كبيرة في نضارة البشرة وعلاج تساقط الشعر بنتائج مرضية. على الجانب الأخر يمكن يمكن علاج تساقط الشعر المفرط عن طريق البلازما ومن جانبه

وقال العناني، إن حقن البلازما يعمل على تجديد الخلايا وما تنتجه من عناصر حيوية ضرورية لحيوية الجلد، مثل: الكولاجين الذي يعمل على تماسك وقوة الجلد و يفقدها الجسم مع التقدم بالعمر ، بالإضافة إلى محاربة التجاعيد على الوجه والأيدي والرقبة.

وتابع العناني في منشور له عبر حسابه الرسمية على الفيس بوك، ان حقن البلازما تمد ايضا البشرة بالبروتين، والذي يتكون منه معظم الطبقة الثانية من الجلد ليجعل من البشرة أكثر حيوية وشبابا.



وصفات سريعه لعلاج تساقط الشعر







على الجانب الأخر يمكن بجانب البلازما علاج تساقط الشعر بوصفات سريعه يمكنك تطبيقها من مطبخك يقدمها موقع بولد سكاى الهندى







وصفة أفوكادو وزيت الزيتون







ماذا تحتاجين ..





1 ثمرو من أفوكادو ناضجة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 عصير ليمون







طريقة تطبيق قناع الأفوكادو:





فى وعاء ضعى الأفوكادو المهروس ثم يضاف زيت الزيتون إليه ويخلط جيدا.





ثم يتم وضع عصير الليمون ويتم خلطهم مرة أخرى ثم ضعي الخليط على فروة رأسك وشعرك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه باستخدام شامبو .





يمكنك تكرار القناع 3 مرات أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة وتوقف تساقط الشعر





وصفة بذور الحلبة والماء



ماذا تحتاجين

2 ملعقة كبيرة بذور حلبة وعاء من الماء

تعليمات الاستخدام: انقعي بذور الحلبة في الماء طوال الليل. في الصباح، صفي البذور وطحنها في الخلاط لعمل معجون. ضعي المعجون الذي تم الحصول عليه أعلى على فروة رأسك وشعرك. اتركيه لمدة 25-30 دقيقة قبل شطف شعرك باستخدام شامبو لطيف