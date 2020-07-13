أسباب صادمة لتساقط الشعر.. تعرفي على كيفية علاجه بالبلازما.. وطرق وقاية من مطبخك تخلصك من المشكلة

من مطبخك ..حيل سريعه لعلاج تساقط الشعر فى لمح البصر
أغربها الإجهاد.. أسباب صادمة لتساقط الشعر
هل يساهم حقن البلازما في علاج تساقط الشعر؟.. استشاري يجيب
تتسبب بعض الأدوية مثل أدوية الضغط ومضادات الإكتئاب فى تساقط الشعر و بعد التوقف عن تناول الدواء ، يجب أن ينمو الشعر مرة أخرى ، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه يجب التوقف عن تناوله.إليك أسباب تساق الشعر وأطعمه تساعد على وقف تساقط الشعر وعلاجات طبيعية من مطبخك لعلاج تساقط الشعر .
لهذه الأسباب يتساقط شعرك
وفقا لموقع برايت سايد يعد العامل الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر هو الجينات . يمكن أن يرث هذا الجين من كل من الأم والأب.
إذا كان والداك يعانيان من مشكلة تساقط الشعر ، فمن المحتمل جدًا أنك ستعانين أيضًا. يمكنك تقليل المخاطر من خلال تناول الأطعمة الصحية والحفاظ على نمط حياة صحي.
يمكن أن يكون التغيير المفاجئ في درجة الحرارة هو سبب تساقط الشعر. درجات الحرارة الباردة في الشتاء والأشعة فوق البنفسجية في الصيف تجعل الشعر أنحف بالإضافة إلى مشاكل الغدة الدرقية والخلل الهرموني في الجسم بسبب سن يأس واضطرابات الغدد الصماء وداء السكري.
راجع طبيب الغدد الصماء الذي سيجري جميع الاختبارات اللازمة ويصف لك العلاج الذي تحتاجه.
على الجانب الآخر إن فقدان الكثير من الوزن في فترة زمنية قصيرة يضع الكثير من الضغط على الجسم مما يؤدي إلى انخفاض في جهاز المناعة. يمكن أن يسبب هذا تساقط الشعر.
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علاج تساقط الشعر بالبلازما
على الجانب الأخر يمكن يمكن علاج تساقط الشعر المفرط عن طريق البلازما ومن جانبه قال الدكتور رامي العناني استشاري جراحات التجميل، انه تستخدم حقن البلازما في علاج العديد من الأمراض الجلدية؛ حيث إن لحقن البلازما فاعلية كبيرة في نضارة البشرة وعلاج تساقط الشعر بنتائج مرضية.
وقال العناني، إن حقن البلازما يعمل على تجديد الخلايا وما تنتجه من عناصر حيوية ضرورية لحيوية الجلد، مثل: الكولاجين الذي يعمل على تماسك وقوة الجلد و يفقدها الجسم مع التقدم بالعمر ، بالإضافة إلى محاربة التجاعيد على الوجه والأيدي والرقبة.
وتابع العناني في منشور له عبر حسابه الرسمية على الفيس بوك، ان حقن البلازما تمد ايضا البشرة بالبروتين، والذي يتكون منه معظم الطبقة الثانية من الجلد ليجعل من البشرة أكثر حيوية وشبابا.
وصفات سريعه لعلاج تساقط الشعر
على الجانب الأخر يمكن بجانب البلازما علاج تساقط الشعر بوصفات سريعه يمكنك تطبيقها من مطبخك يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
وصفة أفوكادو وزيت الزيتون
ماذا تحتاجين ..
1 ثمرو من أفوكادو ناضجة
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 عصير ليمون
طريقة تطبيق قناع الأفوكادو:
فى وعاء ضعى الأفوكادو المهروس ثم يضاف زيت الزيتون إليه ويخلط جيدا.
ثم يتم وضع عصير الليمون ويتم خلطهم مرة أخرى ثم ضعي الخليط على فروة رأسك وشعرك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه باستخدام شامبو .
يمكنك تكرار القناع 3 مرات أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة وتوقف تساقط الشعر.
وصفة بذور الحلبة والماء
ماذا تحتاجين
2 ملعقة كبيرة بذور حلبة
وعاء من الماء
تعليمات الاستخدام:
انقعي بذور الحلبة في الماء طوال الليل.
في الصباح، صفي البذور وطحنها في الخلاط لعمل معجون.
ضعي المعجون الذي تم الحصول عليه أعلى على فروة رأسك وشعرك.
اتركيه لمدة 25-30 دقيقة قبل شطف شعرك باستخدام شامبو لطيف