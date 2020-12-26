تامر حسني يتصدر تريند تويتر ويتفوق بأغنيتين من ألبوم خليك فولاذي

تفوق النجم تامر حسني بأغنيتين "طعمتيني" و"قد الفراق"، حيث تصدر تريند على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقام 21 ألف شخص بكتابة تويتات عنه.









والأغنيتان من ألبومه الحالي "خليك فولاذي"، وجاء الكثير من التعليقات الإيجابية على أحدث أغنياته.











وطرح "حسني" أغنية "قد الفراق"، وهي من ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺴﻴﻦ، أﻟﺤﺎﻥ وتوزيع وميكس ﺇﺳﻼﻡ زكى، تسجيل ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺷﻮقى، ﺟﻴﺘﺎﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ، ﺑﺎﺹ ﺟﻴﺘﺎﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺟﺐ، فوﺍﺻﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺇﺳﻼﻡ زكى.









وقال كثير من الشباب رواد موقع التواصل "فيس بوك"، إن الفنان تامر حسني منذ ظهوره وهو فنان مختلف يغني ما يشعر به الجيل، لذا أطلقوا عليه "نجم الجيل"، وأشارو إلى أن أغنية "قد الفراق" تعد رائعة ألبوم "خليك فولاذي"، وبدأ الجمهور في تصوير ڤيديوهات.