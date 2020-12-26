تحتل المركز الثاني في عدد الحالات بعد القاهرة.. تخصيص 12 مستشفى لاستقبال مصابي كورونا بالإسكندرية

أعلنت مديرية الشئون الصحية في الإسكندرية عن ضم مستشفيين جديدين لاستقبال حالات فيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك عدد المستشفيات المخصصة لمصابي كورونا إلى 12 مستشفى بالمحافظة.





وتشمل هذه المستشفيات، مستشفى أبو قير التخصصي، ومستشفى جمال عبدالناصر، ومستشفى كرموز، ومستشفى العامرية العام، ومستشفى الجمهورية العام، ومستشفى أبو قير العام، ومستشفى برج العرب المركزي، ومستشفى صدر المعمورة، ومستشفى صدر كوم الشقافة، ومستشفى الحميات، ومستشفى جمال حماده، ومستشفى رأس التين العام.





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وتأتي محافظة الإسكندرية في المركز الثاني بعد محافظة القاهرة من حيث عدد الإصابات بالفيروس، وفقًا للبيان الصادر من وزارة الصحة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 108985 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 130126 حالة من ضمنهم 108985 حالة تم شفاؤها، و7309 حالات وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



