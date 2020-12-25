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محافظات

لتقديم الشيش.. غلق وتشميع 4 كافيهات في سيتي سكوير بالإسكندرية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:32 م
غلق وتشميع (4) كافيهات
غلق وتشميع (4) كافيهات بمنطقة سيتي سكوير شرق الإسكندرية
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أحمد بسيوني

قاد اللواء جمال رشاد رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف في الاسكندرية، حملة مكبرة بمنطقة سيتي اسكوير وسموحة بالتعاون مع إدارة رخص المحلات بحي شرق.

شارك في الحملة محمد طلحة مدير عام ادارة السياحة ومجموعة من مفتشى السياحة وقسم المتابعة وأسفرت الحملة غلق 4 منشآت مخالفة حيث تقوم بتقديم الشيش للرواد ومع تكرار المخالفة تم تشميعها واغلاقها.


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كما تم مصادرة الشيش من 6 كافيهات ومقهيين، وتم اعداد مذكرة للعرض علي المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتستمر الادارة المركزية للسياحة والمصايف في تنفيذ حملاتها بمختلف الاحياء في إطار تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بمتابعة الالتزام بالتوقيتات المعلنة لإغلاق الكافتيريات والمقاهي وكذلك متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع تقديم الشيشة للرواد.  


يذكر أن الحكومة أصدرت مواعيد جديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والكافيهات ، قبل أيام تماشيا مع الظرف الذي تمر به البلاد ، وجائحة كورونا على ان يستمر تطبيق تلك المواعيد عقب انتهاء الجائحة أيضا .

ومن المقرر أن تطبق تلك المواعيد أول ديسمبر المقبل ، حيث نشر في الجريدة الرسمية ، وجاءت تلك المواعيد كالتالي :

  - مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً (صيفًا) و10 مساءً (شتاءً).

 - زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 12 منتصف الليل (صيفًا) و11 مساءً (شتاءً).

 - مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا والساعة 12 منتصف الليل شتاء.

 - زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة 1 صباحًا.

- استمرار خدمة التيك أواي (Take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.

 - مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 7 مساءً (صيفًا) والساعة 6 مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

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