ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حلة بيضاء تتلألأ.. الجليد يكسو قرى لبنان.. صور

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
Advertisements
أمينة الدسوقى
أدى الصقيع الليلي إلى تشكّل الجليد في المرتفعات الشمالية وألبس القرى والبلدات حلة بيضاء تتلألأ تحت أشعة الشمس الحارقة التي رغم دفئها نهارًا لم تسيّل الجليد أمس في أماكن الظل .

وتراكمت الثلوج على الطريق إلى عيناتا من الأرز الأمر الذي تسبب فى قطع الطرق.

وفى وقت سابق أصدرت وزيرة الدفاع الوطني اللبناني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر قرارًا يحمل الرقم 1450/ود، يتعلق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة من 23/12/2020 إلى 2/1/2021.

وذلك بمناسبة الاعياد وهو إجراء أمني روتيني يتخذ في كل عام خلال هذه الفترة السنة.

وقد قامت معظم دول العالم بإلغاء احتفالات راس السنة الميلادية بسبب تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
حلة بيضاء تتلألأ.. الجليد يكسو قرى لبنان.. صور
حلة بيضاء تتلألأ.. الجليد يكسو قرى لبنان.. صور
حلة بيضاء تتلألأ.. الجليد يكسو قرى لبنان.. صور
حلة بيضاء تتلألأ.. الجليد يكسو قرى لبنان.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أفضل الأماكن للتزلج فى العالم هذا الشتاء ..صور

العاصمة النمساوية فيينا تكتسي بالثلوج.. فيديو

شاهد.. الجليد يشل العاصمة الأوكرانية

بعد طقس سيئ وأمطار غزيرة.. استقرار في الأحوال الجوية بالإسكندرية.. صور

لمجابهة كورونا..تشميع وغلق ٥ منشأت لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بـ الإسكندرية

لمجابهة انتشار فيروس كورونا.. إغلاق 4 مراكز تعليمية بحي وسط الإسكندرية

ترشيحاتنا

عيار 18 يسجل 700 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 26 - 12 - 2020

كيف تنجو من الموجة الثانية لفيروس كورونا؟.. استشاري تغذية تجيب

كورونا يضرب البرلمان الجديد.. وفاة 3 نواب بعد فوزهم في الانتخابات

حكم أداء سنة الفجر الفائتة بعد الفريضة.. الإفتاء تجيب.. فيديو

شائعات بتوقف الدراسة في الجامعات.. والتعليم العالي: لا قرارات جديدة بشأن الامتحانات حتى الآن

كيفية قضاء الصلوات الفائتة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلة بيضاء تتلألأ.. الجليد يكسو قرى لبنان.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال مكياج يسرا اللوزي

توقعات الأبراج 2021.. تجارب فاشلة في الحب لمواليد هذا البرج.. والانفصال يهدد الثور