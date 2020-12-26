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تعليم

وزير التعليم العالي يفتتح المبنى الجديد لمعهد بحوث دول حوض النيل بجامعة الفيوم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:24 ص
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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الفيوم - نبيل أبو السعود
افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم "السبت" يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور كمال غلاب، القائم بأعمال عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، المبنى الجديد لمعهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين.

واستمع الدكتور خالد عبد الغفار إلى شرح تفصيلي من د, أحمد جابر شديد عن المبنى الجديد للمعهد والذي بلغت تكلفة إنشائه ٤٧ مليون جنيه مصري ويتكون من ٦ أدوار تشمل ٧ قاعات تدريس بسعة إجمالية ٤٠٠ فرد، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمناسبات بسعة ١٤٣ فردا وقاعتين للترجمة الفورية بالإضافة لثلاث معامل بحثية منهم معملان للكمبيوتر ومعمل لتحليل التربة والمياه.

وأضاف عبد الغفار أن المعهد الذي تم إنشاؤه بقرار من رئيس الوزراء  رقم ٦٢٨ لسنة ٢٠١٣ يعد معهدًا متفردًا في أساليبه البحثية والدراسية التي تتخصص في دراسة قضايا دول حوض النيل واقتراح الحلول المناسبة لها ووضع وتنفيذ برامج التدريب المشتركة لمعالجة هذه القضايا.

وأشار الدكتور  أحمد جابر شديد إلى أن المعهد يضم ثلاثة أقسام رئيسية وهي قسم الدراسات الجغرافية وقسم الدراسات الاقتصادية والتنمية الزراعية وقسم للدراسات الإدارية يهدف إلى إعداد البرامج العلمية والتدريبية المتميزة ذات الصلة بدول حوض النيل وأيضًا إعداد وتكوين الكوادر العلمية المتخصصة في تلك القضايا، بالإضافة لزيادة أواصر الصلات وتنمية الشعور بالانتماء لدول حوض النيل وأفريقيا وكذلك تقديم الخدمات العلمية والاسترشادية والبحثية لدول حوض النيل.


يذكر أن معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم يمنح درجة الدبلوم في عدة مجالات علمية وهي دبلوم نظم المعلومات الجغرافية ودبلوم المياه والتربة ودبلوم الجيومورفولوجي والمناخ ودبلوم السكان والموارد الاقتصادية ودبلوم السياسة والقانون ودبلوم دراسات وبحوث النقل ودبلوم إدارة المستشفيات والرعاية الصحية ودبلوم التنمية الزراعية والأمن الغذائي وتم حديثًا اعتماد دبلوم التنمية الزراعية المستدامة كما يمنح المعهد درجتي الماجستير والدكتوراة للدارسين بقسم الدراسات الجغرافية.

وتخرج من المعهد منذ إنشائه وحتى الآن ٥٣٥ دارس ودارسة بالإضافة لمنح (٢) ماجستير ويدرس بالمعهد هذا العام ٢١٥ طالبا بخمس دبلومات و٨ طلاب مسجلين لنيل درجة الماجستير.
وزير التعليم العالي يفتتح المبنى الجديد لمعهد بحوث دول حوض النيل بجامعة الفيوم
وزير التعليم العالي يفتتح المبنى الجديد لمعهد بحوث دول حوض النيل بجامعة الفيوم
وزير التعليم العالي يفتتح المبنى الجديد لمعهد بحوث دول حوض النيل بجامعة الفيوم
وزير التعليم العالي يفتتح المبنى الجديد لمعهد بحوث دول حوض النيل بجامعة الفيوم
وزير التعليم العالي يفتتح المبنى الجديد لمعهد بحوث دول حوض النيل بجامعة الفيوم
وزير التعليم العالي يفتتح المبنى الجديد لمعهد بحوث دول حوض النيل بجامعة الفيوم
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