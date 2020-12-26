النائب أحمد رمزي: ملفا التعليم والصحة أبرز أولوياتي تحت القبة

قال أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملفي التعليم والصحة من أهم أولوياته تحت قبة مجلس النواب، مشددا على ضرورة التوعية بأهمية صحة المواطن والإجراءات الاحترازية في هذا الصدد.





وأضاف "رمزي"، في تصريحات على هامش استلام كارنيه عضوية مجلس النواب، أنه يعتزم عمل حملات توعوية في الملفين ولاسيما لتزامن جائحة كورونا في هذا التوقيت، مشددا على ضرورة التوعية بالإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وأشاد رمزي بالاستقبال الحافل الذي نظمته الأمانة العامة بمجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب.



