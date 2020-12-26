ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أشرف قاسم يكشف موقف فرجاني ساسي ومصطفى محمد من تدريبات الزمالك

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:10 م
لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك
Advertisements
منتصر الرفاعي- ملك موسي


أكد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك،  أن الفريق يواصل تدريباته بقوة ، مشددا على أن العمل متواصل استعدادا للمواجهة المقبلة أمام سموحة في الدوري الممتاز والمقررة إقامتها مساء الإثنين المقبل بالإسكندرية.

وأضاف قاسم، أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق ادي بعض التدريبات التأهيلية بجيمانيزيوم النادي اليوم ،  في ظل الكدمة التي تعرض لها أمس ،  وتواجد بالتدريبات وتم الاطمئنان عليه وسيتواجد بالمران خلال المرحلة المقبلة.

وأشار المشرف العام بالزمالك إلى ان مصطفى محمد مهاجم الفريق شارك في جزء من مران اليوم، واستكمل باقي التدريبات بجمانيزيوم النادي، وتم الاطمئنان عليه.

واختتم أشرف قاسم تصريحاته، بأن الجميع لدية ثقة في جميع لاعبي الفريق، حيث نعمل بشكل مستمر علي توفير كل  سبل الدعم والراحة من أجل الاستقرار وتحقيق النجاح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ساسي يتواجد في نادي الزمالك بعد وصوله من المغرب

منتظرين الفرج.. تعطل عودة معلول وساسي إلى القاهرة

أمير مرتضى يعلن موعد عودة بن شرقي وساسي إلى القاهرة

أشرف قاسم: الزمالك أعطى الكثير لـ زيزو.. ونحن الأقوى في إفريقيا

طارق حامد يشارك بالتدريبات الجماعية للزمالك

مشرف الكرة بالزمالك: تعديل عقود بعض اللاعبين وهذه حقيقة التجديد لـ ساسي.. فيديو

ترشيحاتنا

بالصدفة.. سيدة تلد بعد علمها بخبر حملها بنصف ساعة.. صور

بسبب السيول.. الداخلية تغلق طريق القصير - قفط أمام حركة السيارات

حسين صدر أول طبيب يتعرض لآثار جانبية خطيرة بعد تعاطيه لقاح موديرنا

باستثناء مونديال اليد..الأولمبية تمنع إقامة البطولات داخل الصالات بسبب كورونا

عربية حمرا.. تعرف على سيارة شكوكو وعلاقتها بالملك فاروق

شوبير يزف بشرى للأهلاوية بشأن مصابي كورونا فى الفريق

Advertisements

باستثناء مونديال اليد..الأولمبية تمنع إقامة البطولات داخل الصالات بسبب كورونا

خاص .. فرانس فوتبول تحسم جدل رحيل محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان

أخيرًا لقد خرج الفيروس.. أول تعليق لـ موسيماني بعد تعافيه من كورونا

شوبير يزف بشرى للأهلاوية بشأن مصابي كورونا فى الفريق

بركان الغضب.. ننشر ترتيب محمد صلاح في حصد شارة قيادة ليفربول

الأهلي يعلن شفاء موسيماني من كورونا وزوال أعراض الفيروس عن ثلاثي الفريق

النادي الفرنسي يغري مصطفى محمد بـ 4 ملايين دولار

العامري فاروق وطاهر أبوزيد وعلاء ميهوب في حفل نجل علاء عبدالصادق.. صور

بعد كسر ساقه.. عملية جراحية ناجحة لمدافع الاتحاد السكندري

شاهد|أول صورة لـ محمود الخطيب بعد وصوله دبي لحضور حفل جلوب سوكر

الزمالك ينتظر عرضا رسميا من سانت إيتيان الفرنسي بزيادة قيمة شراء مصطفى محمد

أخبار الرياضة.. صن داونز يكشف حقيقة انتقال سيرينو إلى الأهلي.. الشناوي يتفوق على صلاح في استفتاء CNN.. وهذا مصير بن شرقي وأوناجم مع الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة تحذر من الاستحمام لأكثر من 15 دقيقة

نشرة المرأة والصحة.. السلالة الجديدة لـ كورونا أكثر عدوى بنسبة 56%.. فوائد غير متوقعة للبصارة .. ياسمين صبري تستعرض جمالها على البحر

عربية حمرا.. تعرف على سيارة شكوكو وعلاقتها بالملك فاروق