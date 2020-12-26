قافلة طبية| تحويل 17 حالة جراحة.. الكشف على 879 مواطنا فى كفرالشيخ.. صور

شهدت قرية الشباسية التابعة للوحدة المحلية لقرية شابة بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية شاملة؛ تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ.





وجاءت هذه القافلة، تحت إشراف المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة دسوق،والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة ، والدكتور بكر عبداللطيف بكر، مسئول القوافل الطبية بالمديرية، و محمد جميل، نائب رئيس مركز ومدينة دسوق لشئون القرى، والدكتور محمد فوزى أغا، مدير الإدارة الصحية بدسوق ، والفريق الطبي المرافق ، وعطية زيدان، رئيس قرية شابة.





وتستمر القافلة لمدة يومين وذلك فى إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرًا والمحرومة من الخدمات الطبية، وشهدت الحملة عقد ندوة تثقيفية لأهالي القرية عن فيروس كورونا المستجد، وقافلة طبية للكشف، وصرف العلاج مجانًا لأهالي القرية والقرى المجاورة.





قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إن القافلة أجرت الكشف الطبي على 879 مواطنًا ومواطنة ، وتم تحويل 17 لمستشفيات متخصصة لإجراء العمليات اللازمة، وضمت القافلة تخصصات متعددة " باطنة – أطفال - جراحة - جلدية - أسنان - ونساء وتوليد - مسالك بولية "، فضلًا عن قسم للتقارير الطبية، وصيدلية، ومعملين للتحاليل الطبية.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات بمستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي، وستتوالى القوافل الطبية بالقرى الأشد احتاجًا؛ لتوفير الخدمات الطبية لأهالينا بهذه القرى في كافة مراكز المحافظة.



