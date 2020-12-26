فولكس فاجن تلحق بـ"آبل" و"تيسلا" في صناعة السيارات الكهربائية

موخرا





واكد الرئيس التنفيذي لفولكس فاجن، هربرت ديس، أن الشركة تتطلع الآن إلى المنافسين في عالم السيارات الكهربائية لجلب المهارات في موديلاتها .



وأضاف في تصريحات أن المنافسة تعلم على تطور صناعة السيارات بشكل أسرع ، وأفضل مع وجود شركات مثل آبل وتيسلا .



واوضح أن فولكس فاجن في تحدي الآن بعد أن أصبحت تيسلا صانعة السيارات هي الاعلى قيمة في العالم لانهم في طليعة الأبتكار دائما ، بالإضافة إلى بناء مصانع لتيسلا في الفترة الأخيرة .



من المعروف أن آبل دخلت مجال تطوير سيارات ذاتية القيادة لتكون جاهزة في 2024، وستتمتع بمواصفات تكنولوجيه فائقة التطور في البطاريات.





ويعرف هذا المشروع باسم "تيتان"، وبدأت فيه الشركة منذ 2014، عندما بدات لأول مرة في تصميم سياراتها الخاصة من الصفر، كما تدرس آبل الآن ، إمكانية تزويد بطارية سيارتها الكهربائية ، بتقنية كيمياء ليثيوم فوسفات الحديد غير المستخدمة في البطاريات المماثلة، لزيادة نطاق عملها.