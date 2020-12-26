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رياضة

رئيس اتحاد الكرة يعتذر لتونس ويكشف موعد نتيجة تحقيق أزمة منتخب الشباب

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:44 م
منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب
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يسري غازي - مجدي سلامة
اعتذر أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية بإتحاد الكرة المصري لكرة القدم لمنتخب تونس كاشفًا عن موعد نتيجة تحقيق أزمة منتخب مصر للشباب الأخيرة .

وقال أحمد مجاهد في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الحدث : " أعتذر للجانب التونسي والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على ما بعض ما أثير في الإعلام المصري عن أزمة إصابة لاعبي منتخب الشباب بفيروس كورونا، حيث تبين ظهور حالات بالفعل في صفوف المنتخب".

وتابع : " قررنا عمل لجنة للتحقيق في أزمة منتخب الشباب بتونس، ومن المتوقع إعلان النتائج الخميس المقبل " .

كشف الإعلامي أحمد شوبير مقدم برنامج ملعب أون تايم سبورتس، كواليس خطيرة في أزمة منتخب الشباب الذي تم إقصائه من بطولة كأس شمال أفريقيا بسبب تفشي فيروس كورونا بين لاعبيه.

وتم الإعلان اليوم عن استمرار إيجابية مسحات 14 لاعبًا في منتخب الشباب بعد عودتهم من تونس.

وقال شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم سبورتس:" البعض أخذ يقول بأن هناك تواطئ ضدنا، وأننا مظلومين، ويجب أن نعرف ما حدث ."

وتابع:" لدي بعض التساؤلات.. لدي معلومة أن كل 3 لاعبين في المنتخب كانوا يجلسوا في حجرة واحدة قبل السفر لتونس.. لدي معلومة أيضًا أن محمود صابر لاعب المنتخب انضم لمعسكر المنتخب دون أن يجري مسحة طبية."

وأضاف:" لدي أيضًا معلومة بأن لاعب كان يحمل كافة الأعراض للفيروس وانضم بالمعسكر واختلط باللاعبين.. يجب أن نحدد المسئول والمدان في تلك الأزمة."
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