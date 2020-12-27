زيارات مفاجئة من صحة دمياط لمستشفيات العزل

زيارة مفاجئة لعدد من مستشفيات العزل، تفقد

أجرى الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، زيارة مفاجئة لعدد من مستشفيات العزل، تفقد خلالها مستشفيات كفر سعد وكفر البطيخ وميت ابو غالب ومستشفي التخصصي ومستشفي الصدريه.

تفقد وكيل وزارة الصحة ، أقسام الطوارئ والعزل واطمأن علي توافر المستلزمات وتدفق الأكسجين السائل والغازي كما شدد علي مرور الفريق الطبي علي المرضي وعمل الصيانة الدورية لشبكات الغازات.









وقال عبد الجواد، ان مستشفيات العزل بدمياط تستقبل يوميا حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد وياتى ذلك في اطار التوجيهات المستمرة الدكتورة هالة وزيرة الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط .





وأشار الى انه يقوم بشكل دورى بالمرور الدوري علي مستشفيات المحافظة والاطمئنان علي توفر جميع المستلزمات الطبيه والأكسجين السائل والغازي.





وأوضح، انه يعقد بشكل دورى اجتماعات مع الفرق الطبية القائمة على تشغيل أقسام الرعاية المركزة بمستشفيات علاج مصابي فيروس الكورونا( الحميات . الصدر . دمياط العام . كفر سعد المركزى. الزرقا المركزي ) للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين و المشتبه في إصابتهم بفيروس الكورونا والمحتجزين بالحجر الصحى بتلك المستشفيات والتاكيد على تقديم الخدمة الطبية بشكل جيد للمرضي.









وتابع ، ان المديرية تتخذ الاجراءات الاحترازة والوقائية من فيروس كورونا وهناك تعقيم وتطهير يومى للمنشأت الصحية، في اطار الجهود المتواصلة من مديرية الصحة بدمياط لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.



