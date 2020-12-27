وكيل التعليم بدمياط يستقبل منسق عام حملة فيروس C بوزارة الصحة

استقبل عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، الأحد، الدكتور محمد فاروق، منسق عام حملة "فيروس C" بمكتب وزيرة الصحة لشئون الحملات.









وأكد "فاروق"، خلال اللقاء، أن أهمية الحملة القومية "لفيروس C"، تكمن في عمل مسح لطلاب المدارس والاكتشاف المبكر للمرض وعلاجه من أجل الحفاظ على مستقبل جيل سيبني مصر مستقبلا، وتحقيقا لهدف توفير "الصحة الجيدة" وهو من أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المبادرة حصلت على إشادات العديد من المنظمات الدولية ومن ضمنها منظمة الصحة العالمية.









وأوضح أن منسق عام حملة "فيروس C" تفقد مدرسة عوض الصياد الإعدادية ومدرسة الشهيد حجازي الإعدادية ومدرسة غيط النصارى الإعدادية للاطمئنان على انتظام الحملة داخل المدارس الإعدادية.









وأعرب "فاروق" عن شكره وتقديره لجميع المدارس، مشيدا بالجهود التي يبذلها مديرو المدارس تحت إشراف جمال نبهان، مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي، وإبراهيم عرام، منسق عام الحملة بالمديرية.









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