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فن

للعشاق.. كارول سماحة تروج فيديو كليب جديد

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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القسم الميداني

شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحه صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

 

وعلقت كارول، قائلة: "العشاق كلهن حصة كبيرة بهالعيد ترقبوا غدا فيديو كليب".   

 

جدير بالذكر، أن المطربة كارول سماحة طرحت البومها الجديد الذى يحمل "كريسماس كارول" عبر قناتها على موقع اليوتيوب.  

 

ويتضمن الألبوم 9 أغانى وهى: من سنة لسنة، ايام الشتى، تعا نفرح تعا نمزح، سانتا، إرجع يا زمان، كل عيد وانت حبيبى، بأخر الشارع، ياسوع جايى، ملك السلام.  

 

وكانت كارول سماحة، طرحت أغنية جديدة من أغاني ألبومها الجديد «الكريسماس»، والتي تحمل اسم «إيام الشتي» وذلك عبر تطبيق الأغاني والموسيقى «أنغامي»، وهي كلمات وألحان: كارول سماحة، توزيع موسيقي: إليو كلاسي.  

 

كما طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، أولى أغاني ألبومها الجديد «الكريسماس»، والتي تحمل اسم «من سنة لسنة» وذلك عبر تطبيق الأغاني والموسيقى «أنغامي».  

 

من جهة أخرى، نشرت الفنانة كارول سماحة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بوستر ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «الكريسماس» وينتظر طرحه كاملًا خلال الفترة القليلة المُقبلة، وظهرت عليه ترتدي فستانًا باللون الأحمر ويحمل أجواء الكريسماس، مثل اسم الألبوم وموعد صدوره.  

 

وأعلنت الفنانة كارول سماحة عن طرح أول أغنية من ألبومها الغنائي الجديد غدًا وذلك عبر قناتها على يوتيوب.  

 

ونشرت الفنانة كارول سماحة، مقطع فيديو جديدًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وجذابة احتفالا بالكريسماس.  وتألقت كارول سماحة، بفستان طويل وجذاب باللون الأحمر، ويتميز بتفصيلة الأكمام المكشوفة التي تبرز جمالها ورشاقتها. 

 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كارول سماحة في الماكياج على الألوان الناعمة للعيون لتبرز عن جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الماط الذى يتناسب مع ظهورها. 

 

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تبرز جمال أنوثتها.

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