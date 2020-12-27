حياة كريمة: 500 مليار جنيه لتطوير 50 مركزا على مستوى الجمهورية

قال الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التضامن، إن الفضل في المبادرة يرجع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضاف "عبد الفتاح"، خلال حواره مع قناة "إكستر نيوز"، أن هناك العديد من القضايا الملحة التي تصدت لها الدولة بتوجيهات من الرئيس السيسى، منها التعليم والصحة، والعشوائيات.





ولفت خالد عبد الفتاح، إلى أن هدف مبادرة حياة كريمة هو التصدى للمشكلات التى تسبب للمواطنين من الحرمان فى الحصول على الخدمات الأساسية، لافتا إلى أن المبادرة أُطلقت عام 2019 باستهداف أكثر 1000 قرية فقرا على مستوى الجمهورية بمخصصات مالية وقتها 3.5 مليار جنيه، وتم إنجاز 143 أُنفقت عليهم الـ 3.5 مليار.





وتابع "تم إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريم باستهداف 232 قرية بميزانية 9 مليارات جنيه"، لافتا إلى أن هناك توجيهات باستهداف 50 مركزا بوحداته المحلية بمخصصات مالية 500 مليار جنيه.



