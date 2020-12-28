ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تحرير 1389 قضية تموينية خلال ديسمبر في سوهاج

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:04 م
تحرير1389 قضية تموينية
تحرير1389 قضية تموينية
Advertisements
أنغام الجنايني
أسفرت الحملات التموينية بالتعاون مع ضباط مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، عن تحرير 1389 قضية تموينية خلال ديسمبر.

اقرأ أيضا:

تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبد الحميد ابوموسي، مدير المباحث الجنائية، بتمكن حملة أمنية لضابط مباحث التموين من تحرير 1389 قضية تموينية خلال حملات تموينية بشهر ديسمبر تضمنت "إنتاج خبز بلدي غير مُطابق للمواصفات، إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، عدم صرف بون خبز للمواطنين، التوقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز، غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية".

حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

من بينها عدم الاحتفاظ بالميزان.. "تموين سوهاج" يُحرر 58 قضية تموينية بالمحافظة

"تموين سوهاج" تحرر 56 قضية تموينية في المحافظة

من بينها إنتاج خبز ناقص الوزن.. تموين سوهاج يُحرر 57 قضية تموينية

من بينها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.. تحرير 52 قضية تموينية في سوهاج

"تموين سوهاج" يُحرر 56 قضية فى حملات علي المخابز

من بينها إنتاج خبز ناقص الوزن.. تحرير 52 قضية تموينية في حملة بسوهاج

ترشيحاتنا

أم تسقط من الدور الرابع بعد فتح هدايا العيد.. شاهد آخر صورة قبل وفاتها بلحظات

باللون الأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

وليد عبداللطيف: ساسي كان سيجدد للزمالك مقابل 900 ألف يورو في الموسم

بعد خطوبتها بيوم.. عروس تصاب بكارثة ومرض خطير يهدد حياتها.. صور

أهمها تجنب القلق.. نصائح لمرضى القلب والضغط للوقاية من الإصابة بكورونا

لا استثناء .. وزير الرياضة يحسم مصير انتخابات اتحاد الكرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارخص 5 سيارات في السعودية 2020 .. صور

اغلى 5 سيارات دفع رباعي في الامارات 2020 .. صور

سعر سيتروين 2021 Citroen c3 aircross في مصر بتحديث اليوم.. صور