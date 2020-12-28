تحرير 1389 قضية تموينية خلال ديسمبر في سوهاج

أسفرت الحملات التموينية بالتعاون مع ضباط مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج ، عن تحرير 1389 قضية تموينية خلال ديسمبر.





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تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبد الحميد ابوموسي، مدير المباحث الجنائية، بتمكن حملة أمنية لضابط مباحث التموين من تحرير 1389 قضية تموينية خلال حملات تموينية بشهر ديسمبر تضمنت "إنتاج خبز بلدي غير مُطابق للمواصفات، إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، عدم صرف بون خبز للمواطنين، التوقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز، غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية".



