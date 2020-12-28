مهرجان المقهى السينمائي بالمغرب ينطلق اليوم بعرض فيلم "الألفاط" المصري للمخرج حلمي ياسين









تنطلق اليوم الدورة الخامسة لمهرجان المقهى السينمائي، الذي تحتضنه مدينة تازة المغربية، الساعة العاشرة مساء، بعرض الفيلم المصري "الألفاط" للمخرج حلمي ياسين، كفيلم الافتتاح، بعد اختيار مصر ضيفة شرف المهرجان، الذي سيستمر حتى 31 ديسمبر، بمشاركة مصرية متميزة، حيث تم اختيار الناقد السينمائي المصري كمال القاضي ضمن لجنة التحكيم.





ومخرج فيلم الافتتاح، كاتب ومؤلف و مخرج افلام وثائقية، من ابناء محافظة دمياط، اخرج وانتج أكثر من 20 فيلما سينمائيا، وعرضت أفلامه في المهرجانات الدولية والمصرية، وقام باعداد وتوثيق وانتاج عدد من الأفلام الوثائقية، من بينها فيلم "غضب البحر والنهر" الذي فاز بجائزة مهرجان الاسكندرية الدولي عام 2012م، وقام باخراج وتصوير فيلم " التونة كنز الابيض" أول فيلم مصري عن صيد التونة في مصر، تم تصويره في 6 أيام في عرض البحر المتوسط، حتى وصل إلي حدود دولة قبرص، وقام باعداد وتصوير فيلم " كشف نقوط" عن عادة النقوط في كفر البطيخ، كما اخراج فيلم " صناع الفرحة" عن حال صناع الأثاث بدمياط، ثم قام باخراج فيلم " الدوسرجية" عن امرأة تعمل في مجال النجارة، وتم عرض الفيلم في مهرجان الأقصر الدولي،

ثم تصوير فيلم " الحمام الزاجل" عن سباقات الحمام الزاجل في مصر خاصة دمياط.





ويقول الناقد السينمائي كمال القاضي أن شعار الدورة الخامسة للمهرجان جاء بعنوان «السينما والمشترك الإنساني»، ويتضمن برنامج الدورة الجديدة، التي تنظم عن بعد بشكل استثنائي هذه السنة، من طرف جمعية مهرجان سينما المقهى بتازة، مسابقة رسمية للأفلام القصيرة، بمشاركة 7 دول هي: فرنسا والعراق وسوريا والمغرب والجزائر وكردستان وليبيا، كما يتضمن أيضا ندوة فكرية يشارك فيها ويؤطرها، باحثون وخبراء وماستر كلاس وورشات تكوينية في مهن السينما والفنون الدرامية، وتكريمات لم تعهدها المهرجانات السينمائية المغربية من قبل.





تتبارى الأفلام العشرون، المنتقاة من طرف إدارة المهرجان، على ثلاث جوائز هي: الجائزة الكبرى، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة أفضل تشخيص، وذلك أمام لجنة تحكيم سباعية الأعضاء، يترأسها الناقد والصحفي السينمائي المغربي أحمد سيجلماسي، وتضم إلى جانبه كل من الناقد السينمائي والصحفي المصري كمال القاضي، والشاعر والمدير الفني للمهرجان الوطني للفيلم التربوي بفاس، الدكتور عبدالسلام المساوي، والإعلامية المغربية وفاء اليعقوبي، والمخرج العراقي المقيم بالديار البريطانية جمال أمين الحسني، والممثلة المغربية المقيمة بالديار الإيطالية خديجة عدلي، والمخرج ومدير مهرجان سوس الدولي للفيلم القصير بآيت ملول نور الدين العلوي.





وفيما يلي عناوين الأفلام المتبارية على جوائز الدورة الرقمية للمهرجان:





«عطيني فرصة» لإبراهيم مرعي سعد من ليبيا، «كريمو» لرفيق مبرك من الجزائر، «الإرادة الأخيرة» لمحمد درب من كردستان، «فانسان قبل منتصف النهار» لغيوم مانغي من فرنسا، «خرزة زرقا» لعبداللطيف حمزة كنعان و«تذكرة لجوء» لمحمد شامية من سوريا، «صفر» لإيمان خضير.





بالإضافة إلى «الطشت» و«كتم ضوضاء» لزيد شكر من العراق، «شرخ» لبلال الطويل و«العين» لهاجر رضواني و«سيكاتريس» لمحمد الشباني، و«قلق» لحمزة الزردوحي و«اكتئاب عميق» و«محنة» لنجيب الأسد، و«قسوة الحياة» لمحمد كريم أولمدني، و«جزيرة ليلى» لمصطفى الشعبي، و«أحلام مفقودة» لرشيد العماري، و«الموجة الأخيرة» لمصطفى فرماتي، و«كوكو كوكو» لحسن معناني من المغرب.









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