سيدات سلة الأهلي بطلات لدوري المرتبط موسم 2020-2021

تمكن فريق كرة السلة بنادي الأهلي من التتويج ببطولة دوري المرتبط سيدات لموسم 2020-2021 على حساب نادي سبورتنج.
ونجح فريق مرتبط سيدات النادي الأهلي من الفوز على نظيره سبورتنج في إياب دور النهائي من المسابقة مساء اليوم الإثنين على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
وفاز مرتبط الأهلي على نظيره سبورتنج بنتيجة 67/32 ليحسم تتويج ناديه باللقب دون انتظار نتيجة مباراة السيدات بين الفريقين.
وتوج الأهلي بلقب دوري المرتبط للسيدات بعد الفوز في ذهاب دور النهائي على نادي سبورتنج بنتيجة 76-66 في منافسات المرتبط و84-73 في منافسات السيدات.