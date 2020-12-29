شاهد| هوانم جاردن سيتي .. سيارات من كلاسيكيات الزمن الجميل

"يا روايح الزمن الجميل هفهفي.. خدينا للماضي وسحره الخفي.. رفرفي يا قلوبنا فوق اللي فات وبصي للي جاي وانتي بترفرفي"، أيقونة درامية كلاسيكية تعيدك للعصر الذهبي للمحروسة، بمجرد سماعك هذه الكلمات تجد رقيا وأناقة هذا الزمن تلوح في خيالك كأنك تعايشت مع حقبة مسلسل "هوانم جاردن سيتي".









عندما تم عرض هذا المسلسل تمنى كل منا أن لو كان هناك بالفعل اختراع لآلة زمن تمكنه من الانتقال لتلك الفترة، ليعيش هذه الحياة على حقيقتها بعيدا عن زحام العصر التكنولوجي الحديث ويكون واحدًا من أبطال هذه القصة.









تناول المسلسل شخصيات لقصص حب مختلفة كل منها يوضح طبيعة حياة تلك الفترة، ويظهر جوانبها الخفية حيث إن أحداث ذلك العمل بدأت في أربعينيات القرن الماضي أثناء العهد الملكي حتى ثورة يوليو 1952، وما أحدثته من تغييرات طرأت على حياة تلك الشخصيات وتغيير طبقاتهم الاجتماعية.









عند متابعة إحدى حلقات هذا المسلسل تجد أن هناك عدة أشياء تدل على هذه الحقبة مثل الأزياء الكلاسيكية المستخدمة وديكورات القصور الفارهة، ولكن لسيارات هذه الفترة النصيب الأكبر من الظهور في هذا العمل لدلالاتها القوية على التوقيت الزمني لأحداث المسلسل.









وكان الظهور الأول لسيارات هذا العمل هي سيارة خديجة هانم والتي جسدت شخصيتها الفنانة مديحة يسري، حيث كانت من إنتاج شركة صناعة السيارات الأمريكية العريقة فورد من الطراز " DELUXE "، والذي بدأ إصداره في العام 1938 كبديل للإصدار الأساسي لشركة فورد الذي يدعى " T " وتم تمييز الطراز " DE LUXE" بعد ذلك منذ بداية العام 1940 على أنه علامة تجارية منفصلة داخل علامة فورد.









أما الظهور الثاني فكان لسيارة الكاتب الصحفي السياسي عمر عز الدين والذي قام بدوره الفنان حسين فهمي، وكانت من إنتاج كاديلاك التابعة لشركة جنرال موتورز الأمريكية، والتي تعد من أفخم السيارات في ذلك الحين حيث كان لا يمتلكها سوى الأثرياء وذوي المناصب الهامة وكانت السيارة موديل عام 1940 كابوليه بأربعة أبواب.









والظهور الثالث كان للشخصية التي اعتمدت عليها أحداث الجزء الأول من المسلسل وهي شخصية محمود بك الشاذلي المحامي الكبير وعضو مجلس الشيوخ وقام بتجسيده الفنان محمود خليل، وظهرت السيارة في أهم حدث في المسلسل وهو زفاف محمود بك على عروسه منيرة بالسيارة جاجوار موديل 1940 التابعة لشركة صناعة السيارات البريطانية جاجوار لاند روفر، والتي ما زالت تحافظ على مكانتها حتى يومنا هذا لتكون السيارة المخصصة لفئة أثرياء ومشاهير المجتمع.









السيارة صاحبة النصيب الأكبر من الظهور فكانت لـ "محسن الشاذلي" الابن المشاغب لمحمود بك الشاذلي والذي قام بدوره الفنان هشام سليم فكانت من إنتاج شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو من الطراز "Juvaquatre "، وتعتبر من فئة السيارات العائلية الصغيرة، كانت قد أصدرتها رينو في الفترة ما بين عامي 1937 إلى 1960، وكانت تعد من أكثر السيارات مبيعا في فرنسا في سنوات ما بعد الحروب.







