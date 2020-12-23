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سيارات

قصة السيارة التي هرب بها عادل إمام في «احترس من الخط».. صور

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:01 ص
قصة السيارة التى
قصة السيارة التى هرب بها عادل إمام في "احترس من الخط"..|صور
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ماجدة المهدي
"الخط خليفة الخط.. واحد اتنين سبعة.. لحلوح مليح املحلح .. قول لع .. امليح" مشاهد لن تفارق مخيلتك مهما مر الزمن ستظل تتذكرها وتجد نفسك تفرط في الضحك، حتى تقودك ذاتك لا إراديا إلى البحث عن ذلك الفيلم وتعيد مشاهدته مرة أخرى تكاد تكون المرة المئة، إنه الفيلم الكوميدي الشهير "احترس من الخط".

أحدث فيلم " احترس من الخط " ضجة كبيرة حين تم عرضه وحتى الآن لكثرة احداثه الكوميدية بشكل ملحوظ وهو الأمر الذي لاقى استحسان الجمهور المصري لأنه يتماشى مع طبيعته الساخرة، والذي يتناول قصة شاب بسيط مخلص في وظيفته ويعمل في الشركة التي ورثتها إبنة عمه التي يحبها.

وتدور كافة أحداث الفيلم حول قصة الشاب خصوصي "عادل إمام" و حبه لابنة عمه نبيلة "لبلبة" وزميله في عمله سامي " سمير صبري" والذي ينافسه في حب نبيله، ويبدأ بإيقاعه في كثير من المشكلات حتى تسنح له الفرصة للاستحواذ على حبها، ونجح سامي بإقناع خصوصي بأن نبيلة لا تحبه فيقوم الأخير في التفكير بالانتحار فينصحه نبيل بتأجير المعلم بشندي وهو سفاح محترف لقتله وبالتالي سوف تقتنع نبيله بحب خصوصي لها، وأيضًا يؤثر عليه ليوقع على أوراق اختلاسه لأموال الشركة دون أن يدري عواقب ذلك.

و بعد أن اقتنع خصوصي بتأجير عم بشندي السفاح لقتله يرفض الأخير قتل خصوصي لاكتشافه أمر خدعة نبيل، فيقوم بتدبير حادثة إنتحار لخصوصي غير حقيقية ومفتعلة وينصحه بالاختباء حتى تنكشف له الحقيقة ويتضح الأمر، ويتنكر خصوصي في هيئة أخيه خط الصعيد وتعرف نبيلة حقيقة الأمر وتبدأ هنا رحلة محاولتهم لإظهار الحقيقة ومطاردة الشرطة لهم واستقلال نبيله وخصوصي السيارة التي ساعدتهم في التهرب من تلك المطاردات وهي السيارة الأشهر في فترة الثمانينيات.  

أخذت تلك السيارة دورًا كبيرًا في أحداث الفيلم وكانت من إنتاج شركة السيارات الإيطالية فيات طراز بولونيز، والتي بدأ تصنيعها في العام 1978 والتي كانت تعتمد في تصنيعها على قاعدة السيارة فيات 125 بمحركاتها الثلاث 1300 ، 1500 ، 1600 سي سي.

صدرت السيارة فيات بولونيز إلينا في مصر بمحرك واحد فقط وهو سعة 1500 سي سي والذي يستطيع أن يولد قوة قدرها 72 حصان، وأخذت بعد ذلك شركة نصر المصرية لصناعة وتجميع السيارات تصنيع هذا المحرك وكان أول محرك يتم تصنيعه في مصر.

تمتعت السيارة فيات بولونيز بمستوى متميز من الأمان رغم فقدان هذه الفترة للعديد من أنظمة الأمن والسلامة، إلا أن هذه السيارة نجحت في إختبار الأمان الأوروبي في العام 1994 فعند اصطدامها بأشياء ثقيلة لا يحدث بها سوى انبعاجات طفيفة في الهيكل الخارجي، وكانت تعتبر سيارة العائلة المصرية فترة الثمانينيات والتسعينيات.

جدير بالذكر أن فيلم "احترس من الخط" بطولة كل من " عادل إمام، لبلبة، سمير صبري، أسامة عباس، عبدالله فرغلي، عبدالسلام محمد، ليلى فهمي"، ومن تأليف شريف المنياوي، وإخراج سمير سيف، وتم عرض هذا العمل أول مرة في 25 يونيو من العام 1984.
قصة السيارة التي هرب بها عادل إمام في «احترس من الخط».. صور
قصة السيارة التي هرب بها عادل إمام في «احترس من الخط».. صور
قصة السيارة التي هرب بها عادل إمام في «احترس من الخط».. صور
قصة السيارة التي هرب بها عادل إمام في «احترس من الخط».. صور
قصة السيارة التي هرب بها عادل إمام في «احترس من الخط».. صور
قصة السيارة التي هرب بها عادل إمام في «احترس من الخط».. صور
قصة السيارة التي هرب بها عادل إمام في «احترس من الخط».. صور
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