أمي مسافرة وهعمل حفلة.. تعرف على سيارات أشهر كليب في الألفية الثالثة | شاهد

"أمي مسافرة وهعمل حفلة بس ياريت متجيش على غفلة" كلمات اعتلت عرش الأغنية الشبابية في بدايات الألفية الثالثة واحتلت الصدارة لفترة كبيرة من الوقت لكونها ذات شكل غير مألوف على مرأى ومسمع الجماهير، وكعادة كل ما هو غريب وجديد يثير انتباه الجميع.









اشتهر الثلاثي مايكي وتاكي ومحمود في العام 2003 عندما تم إصدار أغنيتهم الشهيرة " أمي مسافرة " حيث بدايات ظهور فئة أغنيات " الراب" في مصر، ولاقت حينها شعبية كبيرة في هذا الوقت وكان يتغنى بها مختلف أعمار وفئات الشعب لسهولة كلماتها وغرابتها وقربها من الفرد البسيط لتحدث بذلك ضجة كبيرة في عالم الفن وبدء تعرف المصريين على فن الراب وانتشاره.









وجاء الفيديو كليب المصور لأغنية "أمي مسافرة" بشكل مختلف وطريف يحاكي قصة حياة شباب هذا الجيل اليومية ورغباتهم في الغناء والرقص فعندما قررت والدة " تاكي " السفر لقضاء واجب عزاء واستقلالها لسيارتها العتيقة التي تشبه شخصيتها الى حد كبير، ذهب " تاكي " سريعًا لتنظيم حفلة لأصدقائه داخل المنزل أثناء سفر والدته، وكان أكثر ما يميز هذا الكليب هو ظهور سيارات بأجيال مختلفة تعبر لحد كبير عن مختلف شخصيات هذا الكليب ،سنخبرك عنها في السطور التالية..









سيارة نادية العراقية

في البداية سنتحدث عن سيارة الأم " الفنانة نادية العراقية" بطلة الفيديو كليب الرئيسية وهي من إنتاج شركة فورد الأمريكية صممت في ثلاثينيات القرن الماضي في الفترة ما بين العام 1932 حتى تم وقف إنتاجها في العام 1934، وكانت إصدارات شركة فورد في تلك الحقبة الزمنية متشابهة بشكل كبير في سعة المحرك حيث كانت بدائية الصنع، اما عن الهيكل الخارجي فكان يختلف جزئيا في شكل الصادم الامامي والخلفي، وتتشابه في الشكل الخارجي ككل.









سيارة مايكي

ثم جاء بعد ذلك دور سيارة "مايكي" الشبابية والتي كانت من صناعة الوحش الألماني BMW تحت طراز BMW E46 موديل عام 2002 زودت بمحرك سعة 2000 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات، مجهزة بوسائل الأمان والحماية المختلفة حيث حصلت على 6 وسائد الهوائية AIR BAGS بالمقصورة الأمامية وعجلة القيادة والقوائم، و أيضا نظام ABS المانع للانغلاق.







