الأسد الفرنسي الأصيل ينقذ أحد أشباله | صور

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك صورة رائعة تحت عنوان.. "مهما تكبر هيفضل أبوك سندك وقت الشدة"، حيث ظهر من خلال هذه اللقطة سيارتان من أبرز نتاج الصانع الفرنسي الشهير بيجو، وهما السيارة PEUGEOT 504 العريقة، والإصدار الحديث الأنيق PEUGEOT 308.





تمكنت الأيقونة العريقة 504 من إنقاذ السيارة PEUGEOT 308 وذلك بعد أن تعطلت بطاريتها الكهربائية، فقام مالكوا الوحوش الفرنسية بتبادل وصلات إمداد الطاقة لإنقاذ الموقف، في مشهد عظيم يحمل معه أسمى معاني نبل الأباء في التعامل مع صغارهم أو بمعني أصح مع أشبالهم نسبة للأسود الفرنسية.





يعود تاريخ انطلاق النسخة PEUGEOT 504 إلى عام 1968 واستمدت قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، قادر على إنتاج قوة 144 حصان، مدعوم بناقل حركة مكون من 4 سرعات، وبمساحة داخلية اتسمت بالرحابة الشديدة، وذلك بفضل تصميمها المرتفع نسبيًا.





واستطاعت هذا السيارة أن تحتل مكانة كبيرة داخل قلوب المصريين، نظرًا لتاريخها العريق طوال فترة خدمتها والتي لانزال نراها حتى ذلك الوقت، فهي تعتبر حلقة الوصل بين العديد من محافظات المحروسة، ويتراوح سعرها في سوق السيارات المستعمل بين 30 إلى 60 ألف جنيه.





بينما زودت الأيقونة الأنيقة PEUGEOT 308 بمحرك مكون من 4 اسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يولد قوة 150 حصان، وبعزم دوران بلغ 240 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.





حصلت PEUGEOT 308 على مقدمة مدببه كأنف النمر، وبمصابيح أمامية وخلفية انسيابية، ومرايات جابية كهربائية، بالاضافة إلى مقصورة قيادة مزودة بالعديد من وسائل الأمن والسلامة، وأيضًا أنظمة التحكم والرفاهية.



