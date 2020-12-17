ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

الأسد الفرنسي الأصيل ينقذ أحد أشباله | صور

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:10 ص
الأسد الفرنسي الأصيل
الأسد الفرنسي الأصيل ينقذ أحد أشباله | صور
Advertisements
صبري طلبه
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك صورة رائعة تحت عنوان.. "مهما تكبر هيفضل أبوك سندك وقت الشدة"، حيث ظهر من خلال هذه اللقطة سيارتان من أبرز نتاج الصانع الفرنسي الشهير بيجو، وهما السيارة PEUGEOT 504 العريقة، والإصدار الحديث الأنيق PEUGEOT 308.

تمكنت الأيقونة العريقة 504 من إنقاذ السيارة PEUGEOT 308 وذلك بعد أن تعطلت بطاريتها الكهربائية، فقام مالكوا الوحوش الفرنسية بتبادل وصلات إمداد الطاقة لإنقاذ الموقف، في مشهد عظيم يحمل معه أسمى معاني نبل الأباء في التعامل مع صغارهم أو بمعني أصح مع أشبالهم نسبة للأسود الفرنسية.

يعود تاريخ انطلاق النسخة PEUGEOT 504 إلى عام 1968 واستمدت قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، قادر على إنتاج قوة 144 حصان، مدعوم بناقل حركة مكون من 4 سرعات، وبمساحة داخلية اتسمت بالرحابة الشديدة، وذلك بفضل تصميمها المرتفع نسبيًا.

واستطاعت هذا السيارة أن تحتل مكانة كبيرة داخل قلوب المصريين، نظرًا لتاريخها العريق طوال فترة خدمتها والتي لانزال نراها حتى ذلك الوقت، فهي تعتبر حلقة الوصل بين العديد من محافظات المحروسة، ويتراوح سعرها في سوق السيارات المستعمل بين 30 إلى 60 ألف جنيه.

بينما زودت الأيقونة الأنيقة PEUGEOT 308 بمحرك مكون من 4 اسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يولد قوة 150 حصان، وبعزم دوران بلغ 240 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

حصلت PEUGEOT 308 على مقدمة مدببه كأنف النمر، وبمصابيح أمامية وخلفية انسيابية، ومرايات جابية كهربائية، بالاضافة إلى مقصورة قيادة مزودة بالعديد من وسائل الأمن والسلامة، وأيضًا أنظمة التحكم والرفاهية.

ويتراوح سعرها في السوق المصري للسيارات المستعملة بين 100 ألف جنيه وحتى 150 ألف جنيه، بحسب الحالة العامة للسيارة وتاريح الاصدار.
الأسد الفرنسي الأصيل ينقذ أحد أشباله | صور
الأسد الفرنسي الأصيل ينقذ أحد أشباله | صور
الأسد الفرنسي الأصيل ينقذ أحد أشباله | صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد طرح peugeot 508 شركة بيجو تفتتح معرضا جديدا في مصر

القديم يحلَى.. أشهر سيارات القرن الماضي في مصر

تعرف على مواصفات وسعر سوزوكي سويفت ديزاير 2021 ..صور

بالسعر والمواصفات 3 سيارات تعشقها النساء.. صور

بالأسعار والمواصفات.. الأسد الفرنسي 508 موديل 2020.. صور

تعرف على مواصفات وأسعار وحوش السيدان.. الألماني والفرنسي.. صور

ترشيحاتنا

بفستان أنيق.. منة فضالي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

قصة سيارة محمد فؤاد في كليب هنساك.. تحفة فولكس فاجن

بعد الاعتراف بقصة حبهما.. تعرف على فارق العمر بين هنا شيحة وابن شقيق إلهام شاهين

رئيس هيئة الثروة السمكية: تراجع أسعار الأسماك في الفترة القادمة.. فيديو

التحقيقات تكشف.. طفل المرور قال لأمين الشرطة المجني عليه: ممكن أكلك علقة أموتك

اليوم.. الولايات المتحدة الأمريكية تمنح ترخيصا لـ ثان لقاح ضد كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار السيارات الكهربائية في مصر 2020 .. صور

بـ 90 ألف دولار.. احصل على منزل أحلامك المتحرك | صور

قصة سيارة محمد فؤاد في كليب هنساك.. تحفة فولكس فاجن