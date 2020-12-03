قصة بيجو 404.. تحفة كلاسيكية من زمن آخر.. صور

منذ أكثر من 60 عامًا اتجهت أنظار شركة السيارات الفرنسية الشهيرة في هذه الحقبة كانت هناك منافسة شرسة بين كل من كاديلاك وفيراري ومرسيدس بنز، و تحدت بيجو الجميع بالسيارة 404. اتجهت أنظار شركة السيارات الفرنسية الشهيرة بيجو إلى صنع سيارة تستطيع أن تثبت جدارتها في سوق السيارات العالمية، خاصةً أنه









اكتسبت السيارة بيجو 404 شهرة كبيرة في سوق السيارات العالمية لإمكاناتها وشكلها الخارجي الذي أتى منفردًا عن أقرانها من فئات هذا الجيل، وسيطرت هذه السيارة على قلوب المصريين بشكل خاص فكان من يمتلك سيارة بيجو منهم كمن اقتني الدنيا بأكملها.









وكانت بداية أول إصدار من بيجو للسيارة 404 في عام 1960 حتى آخر إصدار لها في عام 1978، وظلت هذه السيارة متربعة على عرش سيارات الأسد الفرنسي بيجو لفترة طويلة.









تنتمي بيجو 404 إلى فئة السيارات الرياضية، وأنتجت شركة بيجو منها عدة طرازات مختلفة تتشابه جمعيها في مقدمة السيارة وتختلف في الجزء الخلفي ومنها السيدان، والـ "ستيشن " العائلية الكبيرة بمفهوم خماسي الأبواب، وسيارة نقل البضائع الـ "بيك أب"، والـ "كوبيه" كابورليه ذو مفهوم كلاسيكي ثنائي الأبواب.









وتميزت السيارة من الداخل بفرش كلاسيكي مصنع من الجلد، واحتوت على مقصورة رئيسية من الجلد أيضًا وعلى جانبيها فتحات تهوية، وعدادات رقمية محدثة، ومقود حركة من النيكل كروم وتتوسطه دائرة معدنيه يتخللها شعار أسد بيجو.







