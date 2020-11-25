بيجو 504.. حكاية المصريين مع النعش الطائر

قالوا عنها "أسد الطريق.. النعش الطائر.. 7 راكب.. أسطورة التاكسي"، إنها سيارة بيجو 504 التى لا تزال تتواجد على الطريق حتى اللحظة، ما بين الملاكي والأجرة، والفضل فى ذلك لقوتها المفرطة ومتانة تصنيعها، التى جعلتها واحدة من أشهر وأكثر السيارات ارتباطًا بالمصريين، لذلك تجدها فى معظم المحافظات والأسواق بتصميمه الفرنسي الأنيق.









استطاعت السيارة بيجو 504 أن تكون واحدة من أشهر السيارات الاعتمادية في الشارع المصري، والتي استخدمت عبر سنوات عديدة، نظرًا لقوتها ولمساحتها الداخلية التي اتسمت بالرحابة، واتخذت أيضا هذه السيارة شهرة كبيرة بسبب نسختها الـ Staion التى تتسع لـ 7 ركاب، حيث كانت إحدى أشهر وأنجح وسائل المواصلات بين المحافظات.









انطلقت بيجو 504 الفرنسية الصنع من خلال أول طراز لها فى عام 1968 حتى عام 1983، بعدما زودت بمحرك بنزين مكون من 4 أسطوانات، وبلغ قوة 144 حصانا، بخلاف المساحة الداخلية الواسعة فتصميم السيارة جعلها مرتفعة عن الارض بشكل مناسب، لتتحمل الظروف المختلفة، وبفضل هذه الإمكانيات ظلت هذه السيارة محفورة في ذاكرة الجميع.









وللعلم فقد تم طرحها بنسختي الكوبيه والكابورليه لاحقًا، ولك أن تتخيل أن النسخة الأصلية منها ظلت تصنع حتي عام 2005 ولكن فى دولتي كينيا ونيجيريا فقط.









اشتهرت الـ 504 بجسمها القوى المرتفع بفضل نظام التعليق ذي المشوار الطويل، وأيضا بعزمها القوى، كما اشتهرت بعمود كردان محمى بأنبوب قوى لتقليل اهتزازت نقل الحركة، وحققت الـ 504 شعبية واسعة، خاصة في الدول ذات الطبيعة الصعبة والطرق الوعرة.









وهى واحدة من أبرز السيارات الفرنسية متوسطة الحجم بمحرك أمامي ودفع خلفي لدي المصريين، بعدما توارثها جيل بعد جيل حتى يومنا هذا، وحعلت علامة بيجو بين الكبار فى وقت قياسي.







