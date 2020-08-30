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سيارات

الأسد الفرنسي.. «بيجو 504» بطلة الأفلام القديمة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:31 م
بيجو 504
بيجو 504
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منة الله عبد الحميد
سيارة فخمة وكبيرة الحجم، احتلت مكانة كبيرة في قلوب المصريين ظهرت في العديد من الأفلام والمسلسلات، حظت بشعبية وقاعدة جماهرية كبيرة نظرًا لاتساعها المبالغ، توارثت من جيل لآخر. 

أطلق على السيارة العديد من الاسماء على رأسها الأسد الفرنسي والتاكسي الأبيض لأنها كانت تتمتع بمحرك 1796 سي سي وقوة 79 حصان واشتهرت بالحمولة الزائدة.

صورة 53 من فيلم أفواه وأرانب - محمود ياسين - إيناس الدغيدي - فاتن حمامة - الدهليز - قاعدة بيانات السينما المصرية والفنانين
بيجو 504  احتلت دور البطولة في العديد من الأفلام أبرزها فيلم أفواه وأرانب بطولة محمود ياسين وفاتن حمامة وظهرت فيه السيارة كعنصر اساسي في الفيلم وفي المشهد الرئيسي في نهاية الفيلم تستقلها اسرة كاملة. 

زوج فاتن حمامة: أنا صاحب اسم «أفواه وأرانب» | المصري اليوم



يذكر أن سيارة البيجو 504 ظهرت لأول مرة في 12 سبتمبر 1968 في صالون باريس وكان المفترض أن تعلن بيجو فى الصحافة عن ظهور نجمها الجديد 504 قبل هذا الموعد بثلاث شهور إلا أن الاضطرابات السياسية والصناعية التي مرت بفرنسا في خلال شهر مايو قد أجلت إطلاق السيارة في آخر لحظة.


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