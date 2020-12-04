مفيهاش أول ولا تاني ولا تالت.. تعرف على قصص سيارات فيلم ميدو مشاكل

"يا ناس محدش ياخد ميدو ابني ويديني بداله مروحة".. مشهد مر عليه أكثر من 17 عامًا ولا زال محفورًا في أذهان الجمهور، عندما ردده الراحل حسن حسني في الفيلم الكوميدي الشهير "ميدو مشاكل"، حيث كان يبحث عن إبنه ميدو " أحمد حلمي " ضمن أحداث الفيلم، والذي كان دائمًا ما يتسبب في كثير من المشكلات لمن حوله لذلك سمي بهذا الاسم.





ظهر حسن حسني في مشهد البحث عن ابنه وهو يقود سيارته "العتيقة" النادرة بصحبة إبنته ناهد "نشوى مصطفى" وفي المقدمة سيارة أخرى "أنتيكة" لتدلهما على الطريق، يقودها سائق تاكسي أخر، ثم صاح حسن حسني مناديًا " يا ناس محدش ياخد ميدو إبني ويديني بداله مروحة"، ليطل هذا الإفيه يردده الجمهور حتى يومنا هذا في مختلف المواقف.





وشكلت السيارة التي ظهرت في الفيلم والتى متلكها حسن حسني ضمن الأحداث عاملًا كبيرًا لنجاحه، لندرتها وغرابة هيكلها الذي كان مادة كوميدية تتماشي مع بنية الفيلم الأساسية، وصاحبتها أيضًا سيارة السائق الدال على الطريق صاحب الإفيه الشهير " مفيهاش أول ولا تاني ولا تالت.. فيها بنزين"، والتى أنتجتها شركة فيات و عرفت في مصر باسم "القردة".





وأثارت هذه السيارة تساؤلات كثيرة حول غرابة شكلها والحقبة الزمنية التي صنعت فيها، وحتى يومنا هذا قليل جدًا من يعرف تفاصيلها، لذلك سنخبرك في السطور التالية عن هوية سيارة ميدو مشاكل وتاريخها.





كانت السيارة من صناعة شركة فورد الأمريكية والتي حملت إسم "تي T" بدأت في إنتاج تلك السيارة في العام 1929 وتوقفت عن إنتاجها في عام 1932، وصنعت فورد من هذا الموديل 40 شكلًا مختلفا للهيكل الخارجي وصدر منها أكثر من 5 ملايين نسخة حول العالم.





أما عن السيارة الأخرى التي ظهرت في الفيلم وهي سيارة سائق التاكسي فكانت فيات موديل 1100، والتي بدأت شركة فيات الإيطالية في صناعتها في 1937، وأطلق عليها هنا في مصر مسمى "القردة" لصغر حجمها، واستمدت هذه السيارة قوتها من محرك بسعة 1100 سي سي، لذلك سمي هذا الطرزا فيات 1100 نسبة إلى قوة محركها.





جدير بالذكر أن فيلم " ميدو مشاكل " من بطولة الفنان أحمد حلمي، حسن حسني، محمد لطفي، رامز جلال ، نشوى مصطفى، والفنانة شيرين عبد الوهاب، ومن تأليف أحمد عبدالله، و إخراج محمد النجار، وصدر فى عام 2003.