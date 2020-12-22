معشوقة المصريين.. قصة السيارة شاهين

أخذت شهرة واسعة في فترة الثمانينات والتسعينيات وبدايات الألفية الثانية عشقها المصريين لأنها أنتجت في بلدهم، إنها السيارة نصر شاهين والتي عرفت بأنها سيارة المواطن المصري.





أنتجت السيارة شاهين شلاكة النصر المصرية المتخصصة في صناعة السيارات والشاحنات والنقل الثقيل، والتي أسستها الحكومة المصرية ضمن مشروع " من الإبرة للصاروخ" بهدف إقامة دولة صناعية كبرى قادرة على منافسة الصناعات الأجنبية.





وتأسست شركة النصر لصناعة السيارات في العام 1959 بمنطقة وادي حوف حلوان بمحافظة القاهرة، والتي تعد أول شركة لصناعة السيارات في الوطن العربي، وقام أساس هذه الشركة في البداية على تجميع السيارات وخاصة سيارات العلامة التجارية الإيطالية فيات، ثم اتجهت بعد ذلك لتصنيع السيارة المحلية شاهين وهي موديل تركي معدل من السيارة فيات 131 والتي لاقت ترحيبًا كبيرًا في الشارع المصري.





حازت شركة النصر على ثقة قائدي السيارات وظلت لفترة كبيرة متربعه على عرش أكثر السيارات مبيعًا في مصر نظرا لتجميعها للسيارة فيات في مصانع النصر والتي كانت بنفس كفاءة سيارات الشركة الأم.





أما عن السيارة شاهين فقد صممت هذه السيارة لتناسب طبيعة الطرق في مصر فهي تعتبر من أكثر السيارات السيدان ثباتًا على الأرض في السرعات العالية بالرغم من ارتفاعها الكبير، والذي يقيها من الإحتكاك بالمطبات والمرتفعات والمنخفضات المتواجدة في المناطق الغير ممهده.





وتميزت السيارة شاهين عن أقرانها منذ انطلاقها بعدة مزايا جعلتها تحصل على نصيب كبير في سوق السيارات مثل إنخفاض سعرها مما جعلها في متناول يد المواطن المصري، بالإضافة إلى عدم استهلاكها للوقود وانضمامها إلى قائمة السيارات الإقتصادية وكل هذه العوامل ساعدت على زيادة انتشارها.





وطرحت السيارة شاهين في الأسواق بنسختين هما S , SL ، ولكن توقف إنتاج فئة S في مصر ولا يوجد منها سوى إصدار بمحرك سعته 1400 سي سي، أما النسخة الـ SL فهي تتوفر بإصدارين الأول مزود بمحرك سعة 1400 سي سي، والثاني تبلغ سعة محركها 1600 سي سي.



