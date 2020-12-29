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"البحوث الفلكية" يدعو المواطنين لمتابعة ظاهرة كونية الليلة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:09 م
ياسر هنداوى
ياسر هنداوى
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ياسمين القصاص
قال الدكتور ياسر هنداوي، أستاذ الفيزياء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن عام 2020 شهد عددًا من الظواهر الفلكية، كان أهمها يوم 21 ديسمبر الجاري، والمتمثل في ظاهرة الاقتران العظيم بين أكبر كوكبين في المجموعة الشمسية، وهما كوكب المشترى وزحل، وهو حدث فلكي كبير، حيث خُيل لمن رآه من الأرض أن الكوكبين سيصطدمان معًا. 

وأضاف ياسر هنداوي، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القمر يكون بدرًا في كل يوم 14 من الشهر الهجري، ويكون القمر الأعظم إضاءته من 80-90%، ويكون أكثر إضاءة، معقبًا: "السماء كلها النهارية ستكون منورة"، مناشدًا المواطنين بالاستمتاع بالبدر الأخير الذي يزين سماء مصر والوطن العربي الليلة طوال الليل ويُرى بالعين المجردة؛ للتأمل في خلق الله. 

وتابع أستاذ الفيزياء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن المسافة بين كوكب زحل والشمس تصل لـ 1.5 بليون كيلو متر، بينما المسافة بين كوكب المشترى والشمس 7 آلاف كيلو متر، موضحًا أن الظاهرة الأخرى التي كانت أكثر انتشارًا وأكثر روعة هي كسوف الشمس. 
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