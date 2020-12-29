شركات عالمية تتحالف للنهوض بمفهوم التشييد والبناء في مصر

في هذا الصدد، عبر سولومون بومجارتنر أفيليس، الرئيس التنفيذي لشركة لافارﭺ مصر عن فخره بهذا التحالف الجديد، حيث عقب قائلًا: "انطلاقًا من سعي لافارﭺ مصر الدؤوب نحو البحث عن التميز والابتكار والتنمية المستدامة، يسعدنا التعاقد مع شركة إل إم إس للإنشاءات لإدارة توريد وصب نحو نصف مليون متر مكعب خرسانة لواحدٍ من أكبر علامات التطوير العقاري بالقاهرة الجديدة." وأضاف ايضا: "تدرس كل من لافارﭺ مصر وإل إم إس للإنشاءات حاليًا حزمة من المشاريع الاستثنائية الأخرى التي من شأنها تعزيز سبل التعاون المشترك في المستقبل القريب للنهوض بمفاهيم التشييد والبناء المستدام في مصر."





ومن جانبه، أكد المهندس عمرو الكيال، رئيس مجلس إدارة شركة إل إم إس للإنشاءات أن تلك الشراكة المثمرة تعد نواة البدء للنهوض بالخارطة العمرانية في مصر، حيث علق قائلًا: "جاءت شراكتنا مع لافارﭺ مصر تزامنًا مع بدء تشييد وتطوير"وان ناينتي One Ninety"، أحد أهم وأكبر المشروعات العقارية بالقاهرة الجديدة التي نسعى من خلالها إلى خلق مفهوم جديد للحياة السكنية والتجارية والترفيهية. وبذات التفرد الذي انتهجناه لإتمام هذا المشروع غير المسبوق، وقع اختيارنا على لافارﭺ مصر لما لها من باع طويل وخبرات مشهودة كونها أحد رواد حلول التشييد والبناء المستدامة في مصر والعالم أجمع."





شهد ميلاد هذا التحالف وفدين من مجلسي إدارتي الشركتين، حيث اتفق الطرفان على الرؤية والإرادة وتبادل الخبرات. ومن المتوقع البدء في تفعيل بنود اتفاقية التحالف في مطلع شهر يناير من العام 2021.