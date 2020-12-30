هل المضاربة وتقليل أسعار المنتجات حرام؟ .. الإفتاء تجيب

أجاب الشيخ أحمد وممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة: امتلك محل في احد الأماكن وأبيع بضاعة معينة والتجار من حولي الذين يبيعون نفس بضاعتي يربحون ربحا كبيرا هل أفعل مثلهم أم أقلل عنهم وهل لو قللت عنهم تعتبر مضاربة غير جائزة؟ .

وأجاب "ممدوح" قائلًا: أن تحديد سعر البضاعة يرجع إليك والى رضاء المشتري طالما أن الدولة لم تضع سعرا لهذه البضائع وبالتالي يكون سقف الربح مفتوح طبقا للعرف السائد.

وأشار الى أنه من الممكن بيع السلعة بسعر قليل لكسب زبائن وهذا يعتبر منافسة وليست مضاربة وهي مباحة ولا شيء فيها، ففي السوق التاجر يقدم مزايا معينة ليجذب الزبائن إليه بأفكار وطرق تسويقية عديدة منها تقليل السعر وهذا كله جائز .

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن جمهور الفقهاء أباح أن يكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن المدفوع فورًا؛ وذلك لأن الثمن المدفوع فورًا يمكن الانتفاع به في معاملاتٍ تجاريةٍ أخرى، فتكون الزيادة في السعر المؤَجَّل في مقابلة الزمن، فيصح البيع بالثمن المؤَجَّل إلى أجَلٍ معلومٍ والزيادة في الثمن نظير الأجَلِ المعلوم؛ لأنَّ هذا من قبيل المرابحة.





وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم البيع بالتقسيط والفوائد عند التأخر في السداد؟» أن البيع بالمرابحة أحد أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابل الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله، لكن لا بد من الاتفاق الواضح عند البيع على عدد الأقساط وقيمتها وزمنها؛ منعًا للغرر ورفعًا للنزاع.





ونبه على أن الفائدة التي تكون على التأخير سواء كانت باتفاقٍ أو عدمه حرامٌ شرعًا؛ لأن فائدة التأخير هي من ربا النسيئة المنهي عنه شرعًا، فالأقساط التي على المشتري هي في حكم الدَّيْن، والدَّيْن لا يجوز الزيادة فيه في مقابلة زيادة المدة.





حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن





أكد الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، أنه لا مانع شرعًا من التعامل بالتقسيط، موضحًا أن اللبس عند الناس يحصل بسبب الزيادة في سعر السلعة عند التقسيط عنها في الدفع الفوري.







وأوضح «فخر» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: ما حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن؟ أن البيع بالتقسيط جائز؛ لأن التاجر لديه سعران للسلعة ، سعر للدفع الفوري وآخر للتقسيط، وللمشتري حرية الاختيار بأيهما يدفع.



