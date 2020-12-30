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توك شو

خبيرة الفلك: أردوغان فقد التوازن ويقترب من النهاية في 2021.. فيديو

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:58 م
جنا عطايا
جنا عطايا
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قسم التوك شو
كشفت جنا عطايا خبيرة الأبراج وعلم الفلك والطاقة والأرقام، عن توقعاتها في عام 2021، مؤكدة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقد التوازن في هذه الفترة، وبالتالي يقترب من النهاية.

وأضافت «عطايا» خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن اردوغان فقد الطاقة والتوازن، وفقد كل ما لديه واقترب إلى النهاية وسيفعل المستحيل ولكن الأمر أنتهى.

كشفت جنا عطايا، عما سيحدث لأمير قطر تميم بن حمد، في عام 2021، قائلة «يمكرون ويمكر الله، وإن ربك لبالمرصاد»ـ موضحة أن كل ما يفعله تميم أو أردوغان سيرد عليهما، وهذا قانون الأرض.

وأوضحت، أن رقم 5 و4 سيكونان كاشفين للفاسدين أمام الجميع، لأن رصيدهم نفد خلال السنوات الماضية، مضيفة أن رقم 4 الذي استخدمه الاخوان في الفترة الماضية جاء بالخراب عليهم وكان «عام الموت والانتهاء».
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