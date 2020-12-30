خبيرة الفلك: أردوغان فقد التوازن ويقترب من النهاية في 2021.. فيديو

كشفت جنا عطايا خبيرة الأبراج وعلم الفلك والطاقة والأرقام، عن توقعاتها في عام 2021، مؤكدة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقد التوازن في هذه الفترة، وبالتالي يقترب من النهاية.





وأضافت «عطايا» خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن اردوغان فقد الطاقة والتوازن، وفقد كل ما لديه واقترب إلى النهاية وسيفعل المستحيل ولكن الأمر أنتهى.



