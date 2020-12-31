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فن

في ذكرى وفاتها.. مأساة اللحظات الأخيرة لـ إحسان القلعاوي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:35 ص
احسان القلعاوى
احسان القلعاوى
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة إحسان القلعاوي التي اُشتهرت في الأدوار الثانية خاصةً تجسيد شخصية الأم حتى لقّبها البعض باسم "أم الطيبين". 

ورحلت إحسان عن علمنا في 2018 بأمريكا وعاشت فى أسرة فنية، فهي ابنة الفنان عبد الحليم القلعاوي الذي شاركت فى العديد من الأعمال الفنية خلال فترة الأربعينيات والخمسينيات، وشقيقة الفنان الراحل محمود القلعاوي، كما كانت متزوجة من السيناريست محمد أبو يوسف. 

وأنجبت منه 3 بنات هن "مايسة وإيناس ومنال"، رسخت فيهن أن العلم هو سلاحهن ولذلك مايسة وصلت لأن تكون نائب رئيس جامعة أوشن كونتي في نيوجيرسي الأمريكية، وإيناس أستاذة إعلام بجامعة القاهرة ومنال معها ماجستير تربية فى أمريكا، وتحديدًا ولاية أوهايو.

وتحدثت ابنتها إيناس في أحد البرامج التليفزيونية، قائلةً إن بنات إحسان القلعاوي اكتشفن مرضها بالصدفة بعد إجرائها تحاليل، خاصة أنها كانت تتحامل على نفسها وتواصل عملها طوال الوقت، مضيفة أنها دخلت المستشفى بمصر وبعدها سافرت إلى أمريكا لابنتها لتلقى العلاج هناك ومكثت 6 أشهر فقط ورحلت هناك. 

وأشارت إلى أن في فترة مرضها كان الدكتور أشرف زكى دائم التواصل معها للاطمئنان عليها وأيضًا الفنانة رجاء الجداوي وكريمة مختار كذلك.

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