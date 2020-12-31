ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أسامة الصبر نجم يوفنتوس السابق في حوار لصدى البلد: محمد صلاح عليه أن يبقى في ليفربول.. ميسي يرحل من برشلونة بشرط.. وهذا سر ابتعاد الأفارقة عن الفوز بالجوائز العالمية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:10 م
أسامة الصبر
أسامة الصبر
Advertisements
محمد السعيد
ربما لا ينال المغربي أسامة الصبر الشهرة الكافية في الوطن العربي، إلا أنه أحد النجوم العرب الذي لعبوا في أكبر أندية أوروبا، لكن لم يحالفه الحظ بالاستمرار في البيانكويري لفترة طويلة واللعب أساسيا، وحصد الألقاب.

بدأ أسامة الصبر مسيرته الكروية في يوفنتوس موسم 2007، وشارك في 26 مباراة مع يوفنتوس في أول موسم له البيانكونيري.

لعب أسامة الصبر بعد ذلك للعديد من الأندية الإيطالية أبرزها كرتوني وكالتشيو فينيزيا وأريتسو.

عاد أسامة الصبر مؤخرا إلى يوفنتوس لكن من بوابة التدريب، حيث يعمل حاليا مديرا فنيا بأكاديمية يوفنتوس.

أسامة الصبر يتحدث لصدى البلد عن فرص يوفنتوس في المنافسة على الألقاب هذا الموسم، والأفضل في 2020، ومستقبل محمد صلاح في ظل ارتباط اسمه بالانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد، ومصير ميسي مع البلوجرانا.

إليكم نص الحوار:

في البداية كيف ترى حظوظ يوفنتوس في الفوز بالدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟
يوفنتوس مر بتغييرات عديدة هذا الموسم، وسيكون لديه فرصة للفوز بالدوري الإيطالي ودوري الأبطال إذا أظهر الفريق شخصيته أمام المنافسين.

ما تقييمك لأداء كريستيانو رونالدو حاليا مع فريق يوفنتوس؟
رونالدو أحدث تغييرا كبيرا في يوفنتوس، لأول مرة في التاريخ يشتري النادي لاعبا في سن الـ 33 عاما، في رأيي هذه الصفقة كانت جيدة خارج الميدان.

من هو أفضل لاعب في العالم 2020 من وجهة نظرك؟
تياجو ألكانتارا لاعب فريق ليفربول.

أفضل مدرب في العالم 2020؟
مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد.

أفضل نادٍ في العالم 2020؟
فريق ليفربول الإنجليزي.

ما رأيك في مستوى النجم المصري محمد صلاح؟
رأيته لأول مرة عندما كان لاعبا في بازل، هو لاعب لا يصدق ويمتلك مهارات فريدة من نوعها، أعتقد أن لديه فرصا كبيرة للتتويج بالعديد من الجوائز والألقاب مع ليفربول.

ما هو الأفضل لـ محمد صلاح من وجهة نظرك.. البقاء في ليفربول، أم الرحيل إلى برشلونة أو ريال مدريد حال تلقى عروضا؟
البقاء في ليفربول، لأنه أفضل فريق في العالم حاليا.

هل لديك أي نصائح تريد توجيهها لـ محمد صلاح؟
ليس لدي أي نصائح أوجهها لأسطورة مثل " مو".

ما هو الأفضل لـ ميسي من وجهة نظرك.. البقاء في برشلونة أم الرحيل؟
ميسي هو لاعب كبير، وليس من السهل مغادرته لبرشلونة، لكن إذا كان الأمر يتعلق بكرة القدم فقط أعتقد أنه سيرحل.

لماذا لا يفوز اللاعبون الأفارقة بالجوائز المهمة أو العالمية؟
لأن لديهم وكلاء سيئون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مركز ثالث ورابع.. ترتيب محمد صلاح في جوائز الأفضل من فيفا 2020

القائمة النهائية.. صلاح ينافس ميسي ورونالدو ورونالدينيو على جائزة لاعب القرن الـ 21

صدمة للمصريين.. فيفا يكشف القائمة المختصرة للمرشحين لـ جائزة أفضل لاعب في العالم

ميسي ورونالدو وليفاندوفسكي.. ماذا قدم المرشحون للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم؟

بعد استبعاد صلاح من قائمة ذا بيست.. صحفي بـ سكاي سبورتس يفضح عنصرية الفيفا

غياب صلاح.. تعرف على القوائم النهائية لجوائز ذا بيست قبل إعلان الفائزين

ترشيحاتنا

السيسي: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالمنزل عن طريق التابلت

الأندية ترفض مقترح الجبلاية بزيادة اللاعبين الأجانب في الدوري المصري

مواعيد مباريات اليوم الخميس 31 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

طارق شوقى: تحديد موقف امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد الإجازة

قرارات هامة من التعليم العالي حول الامتحانات خلال ساعات.. تفاصيل

630 جنيها شهريا.. تفاصيل زيادة رواتب المعلمين بداية من يناير 2021

Advertisements

أخبار الرياضة.. إصابة 4 لاعبين جدد في الأهلي بفيروس كورونا.. أزمة تهدد مباراة الزمالك وإنبي.. جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح

تأكيدا لـ صدى البلد.. سيرينو يشارك في تدريبات صن داونز بعد التعافي من الإصابة

شقيق لاعب الأهلى الراحل محمد عبدالوهاب ينفي خبر وفاة والدته

مواعيد مباريات اليوم الخميس 31 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

مستواه صادم ويجب بيعه.. جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بعد التعادل أمام نيوكاسل

انسى الأهلي.. أسطورة صن داونز يوجه رسالة لـ سيرينو بعد فشل انتقاله إلى القلعة الحمراء

كهربا ومروان الأبرز.. إصابة 4 لاعبين جدد في الأهلي بفيروس كورونا

تقرير فرنسي: الزمالك وافق على انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان

أزمة تهدد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري

باتشيكو يصعد ثنائي شباب الزمالك للفريق الأول قبل مواجهة إنبي

الأندية ترفض مقترح الجبلاية بزيادة اللاعبين الأجانب في الدوري المصري

رسميًا.. يوسف أوباما يجدد تعاقده مع الزمالك لمدة 3 مواسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ غذاء لذيذ ومختلف.. طريقة عمل جمبري البرياني

تجنبها.. 5 عادات خاطئة تهدد صحة القلب

للاحتفال في المنزل.. موضة رأس السنة 2021 | صور