أسامة الصبر نجم يوفنتوس السابق في حوار لصدى البلد: محمد صلاح عليه أن يبقى في ليفربول.. ميسي يرحل من برشلونة بشرط.. وهذا سر ابتعاد الأفارقة عن الفوز بالجوائز العالمية





بدأ أسامة الصبر مسيرته الكروية في يوفنتوس موسم 2007، وشارك في 26 مباراة مع يوفنتوس في أول موسم له البيانكونيري.





لعب أسامة الصبر بعد ذلك للعديد من الأندية الإيطالية أبرزها كرتوني وكالتشيو فينيزيا وأريتسو.





عاد أسامة الصبر مؤخرا إلى يوفنتوس لكن من بوابة التدريب، حيث يعمل حاليا مديرا فنيا بأكاديمية يوفنتوس.





أسامة الصبر يتحدث لصدى البلد عن فرص يوفنتوس في المنافسة على الألقاب هذا الموسم، والأفضل في 2020، ومستقبل محمد صلاح في ظل ارتباط اسمه بالانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد، ومصير ميسي مع البلوجرانا.





إليكم نص الحوار:





في البداية كيف ترى حظوظ يوفنتوس في الفوز بالدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟ يوفنتوس مر بتغييرات عديدة هذا الموسم، وسيكون لديه فرصة للفوز بالدوري الإيطالي ودوري الأبطال إذا أظهر الفريق شخصيته أمام المنافسين.





ما تقييمك لأداء كريستيانو رونالدو حاليا مع فريق يوفنتوس؟ رونالدو أحدث تغييرا كبيرا في يوفنتوس، لأول مرة في التاريخ يشتري النادي لاعبا في سن الـ 33 عاما، في رأيي هذه الصفقة كانت جيدة خارج الميدان.

من هو أفضل لاعب في العالم 2020 من وجهة نظرك؟ تياجو ألكانتارا لاعب فريق ليفربول.

أفضل مدرب في العالم 2020؟ مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد.

أفضل نادٍ في العالم 2020؟ فريق ليفربول الإنجليزي.

ما رأيك في مستوى النجم المصري محمد صلاح؟ رأيته لأول مرة عندما كان لاعبا في بازل، هو لاعب لا يصدق ويمتلك مهارات فريدة من نوعها، أعتقد أن لديه فرصا كبيرة للتتويج بالعديد من الجوائز والألقاب مع ليفربول.

ما هو الأفضل لـ محمد صلاح من وجهة نظرك.. البقاء في ليفربول، أم الرحيل إلى برشلونة أو ريال مدريد حال تلقى عروضا؟ البقاء في ليفربول، لأنه أفضل فريق في العالم حاليا.

هل لديك أي نصائح تريد توجيهها لـ محمد صلاح؟ ليس لدي أي نصائح أوجهها لأسطورة مثل " مو".

ما هو الأفضل لـ ميسي من وجهة نظرك.. البقاء في برشلونة أم الرحيل؟ ميسي هو لاعب كبير، وليس من السهل مغادرته لبرشلونة، لكن إذا كان الأمر يتعلق بكرة القدم فقط أعتقد أنه سيرحل.

لماذا لا يفوز اللاعبون الأفارقة بالجوائز المهمة أو العالمية؟ لأن لديهم وكلاء سيئون.

ربما لا ينال المغربي أسامة الصبر الشهرة الكافية في الوطن العربي، إلا أنه أحد النجوم العرب الذي لعبوا في أكبر أندية أوروبا، لكن لم يحالفه الحظ بالاستمرار في البيانكويري لفترة طويلة واللعب أساسيا، وحصد الألقاب.