مبتكر الروبوت كيرا: حققت 12 إنجازا خلال 2020 وهذه أمنيتي في 2021

مبتكر روبوت كورونا كيرا، الأول من نوعه عالميًا في أخذ البصمة الجينية PCR للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا 12 إنجازًا حققهم خلال عام 2020.





وقال «الكومي» لـ «صدى البلد» إن من إنجازاته في عام 2020 إنهائه الخدمة العسكرية كباحث مجند بالكلية الفنية العسكرية، وتسجيل 3 براءات اختراع، و نشر 2 ورقة بحثية، وإ نتاج 4 نماذج لربوت رعاية وتشخيص طبي بمجهود ذاتي.



