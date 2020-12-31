ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مبتكر الروبوت كيرا: حققت 12 إنجازا خلال 2020 وهذه أمنيتي في 2021

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:20 م
المهندس محمود الكومي،
المهندس محمود الكومي، مبتكر روبوت كورونا
Advertisements
يارا زكريا
استعرض المهندس محمود الكومي، مبتكر روبوت كورونا كيرا، الأول من نوعه عالميًا في أخذ البصمة الجينية PCR للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا 12 إنجازًا حققهم خلال عام 2020.

وقال «الكومي» لـ «صدى البلد» إن من إنجازاته في عام 2020 إنهائه الخدمة العسكرية كباحث مجند بالكلية الفنية العسكرية، وتسجيل  3 براءات اختراع، ونشر 2 ورقة بحثية، وإنتاج 4 نماذج لربوت رعاية وتشخيص طبي بمجهود ذاتي.

وأضاف مبتكر روبوت  أن من إنجازاته خلال العام الحالي تصنيف الأمم المتحدة الروبوت كيرا على أنه من أفضل الإبتكارات التكنولوجية ومنحى لقب فخر الفراعنة «Pharaoh's pride».
 
وتابع المهندس المصري أنه تم تصنيف ابتكار كيرا أيضًا من قبل وكالة رويترز ضمن أفضل 20 روبوت لمواجهة الأوبئة في العالم، كما أجرى 7 لقاءات بوكالات أنباء عالمية.

وواصل محمود الكومي أنه إضافة إلى ذلك أجرى أكثر من 750 لقاء على قناة عالمية ومحلية ، وموضوعات من 1300 صحيفة ومجلة علمية عالمية ومحلية، ومقالات من أكثر من 3300 موقع عربى وأجنبى ، و 84 لقاء تليفزيونى محلى ودولى، و32 لقاء بالإذاعة المحلية والدولية.


وأكد مخترع روبوت كيرا أن حلمه في عام 2021 هو تصنيع الروبوت كيرا وتبنيه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يهدي له دائمًا هذا الإنجار نظرًا لاهتمامه بمجال الذكاء الاصطناعي وكل مبتكر فيه كمشروع قومي لتشعر كل الأجيال المقبلة أن مصر لديها إمكانية على تصدير التكنولوجيا للعالم أجمع. 


وكشف المهندس محمود الكومي في وقت سابق لـ «صدى البلد» تفاصيل لقائه بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فيديو بث مباشر على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي.  

وقال «الكومي»  إن الدكتور خالد عبد الغفار، انبهر بابتكاره للروبوت كيرا وأبدي إعجابه به خصوصًا أنه تمويل ذاتي، وحقق نجاحًا عالميًا في مجال صناعة الروبوتات والذكاء الاصطناعي بشكل عام.

ونبه المهندس المصري، أن وزير التعليم العالي أكد دعم الدولة والوزارة له في تنفيذ وتصميم الإصدار الرابع من الروبوت عبر توفير المعمل المناسب له، وباختياره في إحدى الجامعات المصرية، إضافةً إلى توفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ الإصدار الرابع من الروبوت كيرا.  

كما توجه المهندس محمود الكومي، بالشكر إلى الدكتور خالد عبد الغفار؛ لحسن استقباله متمنًا تصنيع الروبوت كيرا بإشراف الوزارة وتطوير إصداره الثالث. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فخر الفراعنة.. مخترع مصري يبتكر أول ربوت في العالم يحصل على مسحات البصمة الجينية

أول روبوت في العالم يأخذ مسحات البصمة الجينية لعلاج كورونا من قلب طنطا.. المخترع المصري: يمكن للطبيب أو الأخصائي التحكم به من أي مكان

إنجاز كبير يستحق الدعم.. محمود الكومي يكشف تفاصيل ابتكاره روبوت كورونا .. شاهد

أبرزها يكشف المقابر الأثرية.. 3 ابتكارات جديدة ومهمة للمهندس محمود الكومي.. شاهد

ابتكر أول روبوت طبي لـ كورونا.. لماذا أشاد العالم بالمهندس المصري محمود الكومي؟

مخترع روبوت كورونا: حلمي ترك بصمة علمية و6 نصائح للنشء والشباب

ترشيحاتنا

أحمد سعد وخطيبته وبشرى ضيوف القاهرة اليوم.. صور

موقف جيرالدو بعد تعاقد الأهلي مع بواليا

قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن الصلاة في المسجد النبوي

انهيار صلاح عبدالله في جنازة شقيقه الأصغر.. صور

الوضع مقلق.. تحذير شديد اللهجة من الحكومة للمواطنين بسبب كورونا.. فيديو

بداية الذروة.. العليا للفيروسات: سنشهد انخفاضا تدريجيا في إصابات كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القناع يسبب جفاف العين.. دراسة تقدم نصائح مهمة

دراسة: مرضى كورونا يعانون من مشاكل نفسية

رحلة ترفيهية تنتهي بموت وشيك.. ثلاثيني في حالة حرجة بسبب لدغة ثعبان