ابتكر أول روبوت طبي لـ كورونا.. لماذا أشاد العالم بالمهندس المصري محمود الكومي؟

الروبوت كيرا بإصدارته الثلاثة كان سبب هذه الإشادات العالمية، حسبما أكد

في ندوة

له بـ «صدى البلد»، حيث أنتجه

ابن مدينة طنطا بمحافظة الغربية

بأقل الإمكانيات المادية المتاحة، خاصةً أن الروبوت يعد الأول من نوعه عالميًا في إجراء المسحة الطبية الـ PCR للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد دون الاحتكاك المباشر من أي فرد من الأطقم الطبية بالمريض، وإنما يقوم بذلك الروبوت الطبي كيرا.