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توك شو

صافي يا لبن.. أحمد موسى ينهي خلاف عمر كمال وحمو بيكا على الهواء.. فيديو

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:12 ص
احمد موسى وعمر كمال
احمد موسى وعمر كمال
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هاني حسين
قام الإعلامي أحمد موسى، بعقد صلح بين المطرب عمر كمال وحمو بيكا على الهواء بعد الخلاف الأخير الذي جمع بينهما .

وقال مطرب المهرجانات حمو بيكا، في  مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد":"  ما حدث بيني وبين عمر كمال سوء تفاهم واتصالحنا خلاص".

ورد عليه عمر كمال:"  انت أخويا وحبيبي وبنقول للناس في السنة الجديدة هنرجع ننزل شغل تانى وانا بحبك يا بيكا عشان انت طيب ".

 وتابع حمو بيكا :"  مقدرش استغنى عن عمر كمال وانا كنت زعلان بسبب سوء تفاهم عشان كده حصل الخلاف ده بنا ".

وأكمل:"  دي احلى مكاملة حصلت لي النهاردة بانتهاء الخلاف بيني وبين عمر كمال وبارب 2021 تكون سنة سعيدة علينا ".

ومن جانبه كشف المطرب عمر كمال،  كواليس بداياته، قائلا إنه بدأ في محافظة السويس من 14 سنة واشتغل في بنزينة وعامل نظافة وديليفري وأمن.

وأضاف عمر كمال : "اشتغلت في كل حاجة لتوفير مصدر دخل لأن والدي توفي منذ فترة طويلة وكان من الضروري العمل  كي انفق على بيتي واسرتي ".

وتابع عمر كمال:" في الفترة الأخيرة طالبت الشباب بضرورة السعي والعمل حتى ولو مش في نفس مجال التخرج ".
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