صلاح يقود الهجوم.. موقع جول العالمي يعلن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي

وتواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي، من موقع "جول العالمي".

وجاءت التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارتينيز ( أستون فيلا).

خط الدفاع" أندي روبرتسون ( ليفربول) - زوما ( تشيلسي) - فابينيو ( ليفربول) - جيمس ( تشيلسي).

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 13 هدفا.





ويستعد صلاح رفقة فريق ليفربول لمواجهو ساوثهامبتون الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



