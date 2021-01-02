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منوعات

ضابط ينقذ مهاجرا غير شرعي حُشِر في جدار حدود أمريكا والمكسيك

السبت 02/يناير/2021 - 06:16 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

أقدم ضابط شرطة على إنقاذ مهاجر مكسيكي علق على الجدار الحدودي في كاليفورنيا، أثناء محاولته دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.


ووفقًا لـ"ديلي ميل" البريطانية، أنه بعد محاولة تصغير الجدار؛ عَلِقَ الشاب الذي يبلغ من العمر 25 عامًا، في جزء من الجدار الذي يطل على المحيط الهادئ، وعثر عليه حراس في إمبريال بيتش يوم الثلاثاء، حيث كان معلقًا فوق خط المياه وتمكنت السلطات المكسيكية من تحريره من السياج.


وعقب ذلك، رافقه رجال الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، إلى بر الأمان، ونقل إلى مستشفى قريب، حيث عولج من انخفاض حرارة الجسم، وآلام الركبة.

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