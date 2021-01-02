بفستان قصير .. اللبنانية قمر تستعرض أنوثتها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة اللبنانية قمر، جمهورها إطلالة جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت قمر بإطلالة مثيرة وهي تستعرض انوثتها مرتديه فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الفضي مطرزا ليبرز جمال أنوثتها، وانتعلت حذاءً بكعب عال باللون الفضي".





وتركت قمر شعرها البني الطويل بطريقة ناعمة وأنثوية، ووضعت الماكياج باللون البنى الغامق للعيون الذي يبرز جمالها مع أحمر للشفاه باللون الأحمر اللامع.





يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة اللبنانية قمر أغنية "Kiss My Lips"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب"، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.





وشاركت قمر مؤخرا في فيلم "حملة فرعون" التي تجسد من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.





"حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضي، وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.



