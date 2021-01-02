ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بفستان قصير .. اللبنانية قمر تستعرض أنوثتها عبر إنستجرام

السبت 02/يناير/2021 - 04:54 م
اللبنانية قمر
اللبنانية قمر
Advertisements
محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية قمر، جمهورها إطلالة جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت قمر بإطلالة مثيرة وهي تستعرض انوثتها مرتديه فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الفضي مطرزا ليبرز جمال أنوثتها، وانتعلت حذاءً بكعب عال باللون الفضي".

وتركت قمر شعرها البني الطويل بطريقة ناعمة وأنثوية، ووضعت الماكياج باللون البنى الغامق للعيون الذي يبرز جمالها مع أحمر للشفاه باللون الأحمر اللامع.

يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة اللبنانية قمر أغنية "Kiss My Lips"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب"، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.

وشاركت قمر مؤخرا في فيلم "حملة فرعون" التي تجسد من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.

"حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضي، وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قمر اللبنانية تستعرض أنوثتها من داخل السيارة .. شاهد

قمر اللبنانية تتألق بـ جمبسوت أسود يظهر رشاقتها.. شاهد

بـ الضفيرة.. قمر اللبنانية تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

بـ جمبسوت.. قمر اللبنانية تتألق بـ إطلالة تبرز أنوثتها

قمر اللبنانية تستعرض جمالها بإطلالة مثيرة.. شاهد

مكشوف البطن.. قمر اللبنانية تثير الجدل بأنوثتها.. صور

ترشيحاتنا

الصين تفجر مفاجأة حول السلالة الجديدة لفيروس كورونا

هل ارتداء الكمامة مع واقي الوجه أكثر أمنا للوقاية من كورونا؟.. اعرف الحقيقة

الرئيس السيسي يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت

الصين تكشف سبب اختلاف بيانات فعالية لقاح كورونا مع الإمارات

بعد قرار اتحاد الكرة.. وائل رياض يواجه شبح الإقالة من المنتخب الأوليمبي

ميتشو يكشف لـ صدى البلد .. ماذا فعل موسيماني قبل التعاقد مع بواليا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تخطف الأنظار على إنستجرام

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تدمر ذاكرة المراهقين

لأول مرة.. ظهور فورد فيوجن أكتيف الكروس أوفر الجديدة