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السفير السوداني بالقاهرة: موقفنا من أزمة سد النهضة ثابت وواضح..فيديو

السبت 02/يناير/2021 - 09:24 م
أزمة سد النهضة
أزمة سد النهضة
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داليا أحمد

قال السفير محمد إلياس، السفير السوداني بالقاهرة، إن ما يحدث في شرق السودان لا يتعدى كونه انتشار داخل أراضي سودانية بحدودها المعترف بها دوليًا، ولا رغبة لدى السودان في التعدي على أراضي الأخرين.

وأضاف "إلياس"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن سد النهضة عملية تخص كلًا من مصر والسودان وإثيوبيا، وموقف السودان ثابت وواضح وصريح على الدوام وهو العمل من خلال المفاوضات للوصول لاتفاق ملزم قانونًا يرضي جميع الأطراف، ويضمن حقوق مصر والسودان ويضمن سلامة السد وعدم تأثيره الاجتماعي والاقتصادي على السودان، ويكون الاتفاق يضع الحقوق ويراعي المصالح.

وأكد السفير السوداني بالقاهرة، أن التعاون الشامل بين الدول أكبر ضمان للاستقرار والاستفادة من موارد المنطقة.

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