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ناقد فني: فاكرني يا حب مونولوج ولا تليق بعمرو دياب

الأحد 03/يناير/2021 - 04:48 ص
المطرب عمرو دياب
المطرب عمرو دياب
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ندى رأفت
قال الناقد الموسيقى أحمد السماحى، إن أغنية "فاكرنى يا حب"، مونولوج خفيف، لا يليق بعمرو دياب، موضحا أنه يوجد مطربين لديهم ذكاء، ويختارون الشكل الذى يناسبهم، فالأغنية مجرد، "مونولوج" فكاهى كما قدمه شكوكو قديما.  

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع خيرى رمضان على القاهرة والناس، أن "زبونك السقع المضمون"، لا يليق بعمرو، أو "غفلته"، فهناك انحدار فى الكلمات، فعمرو دياب على قمة الهرم الغنائى، وعليه أن ينتقى الكلمات، لأن وراءه جيش من الملايين الذين يحبوه، ويقلدوه، وحاليا سنجد بعض المطربين يغنون بكلمات تشبه ما غناه عمرو دياب، وهذا انحدار.

 أختتم السماحى: عم الطبيب كانت من أجمل الأغانى التى قدمت فى مصر، ولكنها أيضا لا تليق مع عمرو دياب، بل تليق بمطرب شعبى.
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