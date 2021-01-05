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سيارات

شاهد .. سيارة كهربائية صينية خارقة تفوز على لامبورجيني و كوينجسيج

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
نشرت صفحة Tom Moloughney الشهيرة الخاصة بسباقات السيارات سباق جديد ولكن غريب من نوعه ، حيث قامت سيارة صينية الصنع بالتغلب على لامبورجيني وكوينجسيج المصنفين كأسرع سيارات في العالم .

وتعتبر السيارة الصينية هي نيو EP9 الكهربائية ، هي خارقة ولكن كانت تنافس لامبورجيني أفينتادور SVJ و وكوينجسيج وأجيرا R ، ولكن النهاية للسيارتين الأخيرتين كانت مؤسفة للغاية .

يُظهر الفيديو بالانطلاق من خط البداية، وكانت لامبورجيني هي المتصدرة ثم تليها وكوينجسيج وأجيرا R ، وفى المؤخرة كانت السيارة الصينية الخارقة ، ولكن في النهاية استطاعت نيو EP9 الكهربائية بالتغلب عليهم والتفوق والحصول على المركز الأول .

و قطعت لامبورجيني أفينتادور SVJ مسافة الربع ميل 400 متر في 12.32 ثانية عند 191.2 كلم/سا، وفي الوقت ، اما كوينجسيج فقد قطعت نفس المسافة فى  13.17 ثانية ، وعبرت الخط بسرعة 199.1 كلم/سا.

اما عن السيارة الصينية نيو EP9 الكهربائية المتصدرة المركز الأول ، فتستمد قوتها محرك كهربائي في كل عجلة، لتحصل على قوة إجمالية تبلغ 1,341 حصان، وبفضل عزم الدوران الفوري .

ويمكن للسيارة الصينية هي نيو EP9 الكهربائية التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 2.7 ثانية، وإلى 200 كلم/سا في 7.1 ثانية، وإلى 300 كلم/سا في 15.9 ثانية.
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