شاهد .. سيارة كهربائية صينية خارقة تفوز على لامبورجيني و كوينجسيج

نشرت صفحة Tom Moloughney الشهيرة الخاصة بسباقات السيارات سباق جديد ولكن غريب من نوعه ، حيث قامت سيارة صينية الصنع بالتغلب على لامبورجيني وكوينجسيج المصنفين سيارات في العالم . كأسرعفي





وتعتبر السيارة الصينية هي نيو EP9 الكهربائية ، هي خارقة ولكن كانت تنافس لامبورجيني أفينتادور SVJ و وكوينجسيج وأجيرا R ، ولكن النهاية للسيارتين الأخيرتين كانت مؤسفة للغاية .





يُظهر الفيديو بالانطلاق من خط البداية، وكانت لامبورجيني هي المتصدرة ثم تليها وكوينجسيج وأجيرا R ، وفى المؤخرة كانت السيارة الصينية الخارقة ، ولكن في النهاية استطاعت نيو EP9 الكهربائية بالتغلب عليهم والتفوق والحصول على المركز الأول .





و قطعت لامبورجيني أفينتادور SVJ مسافة الربع ميل 400 متر في 12.32 ثانية عند 191.2 كلم/سا، وفي الوقت ، اما كوينجسيج فقد قطعت نفس المسافة فى 13.17 ثانية ، وعبرت الخط بسرعة 199.1 كلم/سا.





اما عن السيارة الصينية نيو EP9 الكهربائية المتصدرة المركز الأول ، فتستمد قوتها محرك كهربائي في كل عجلة، لتحصل على قوة إجمالية تبلغ 1,341 حصان، وبفضل عزم الدوران الفوري .





ويمكن للسيارة الصينية هي نيو EP9 الكهربائية التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 2.7 ثانية، وإلى 200 كلم/سا في 7.1 ثانية، وإلى 300 كلم/سا في 15.9 ثانية.