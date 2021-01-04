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سيارات

شعبة السيارات: الإحلال والتحويل للمركبات هو دعم قومي هام

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:31 م
اللواء نور الدين
اللواء نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات
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كريم عاطف
قال اللواء نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات، إن أغلب ما تم طرحه في معرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، هي سيارات الميكروباصات والتاكسي ويعتبر ذلك خطوة جيدة.

وأكد درويش أن السيارات ذات الثمن الغالي والتكنولوجيا العالية من الصعب تحويلها لغاز علي سبيل المثال عربية BMW صعب تحويلها لغاز إلا لو كانت مصنعة بالأساس أن تعمل بالغاز أو الشركة الأم هي التي تقوم بتحويلها، أما العربيات القديمة يتم تحويلها بسهولة شديدة.

وأوضح " نائب رئيس شعبة السيارات"، أن الشركات بالخارج تستطيع تحويل السيارات لكهربائية إلا لم يكن أن بعضهم بدأوا بالفعل عمل ذلك، وفي نهاية الأمر تحويل السيارات لكهرباء أو غاز يعد خطوة للأمام وتوفير للطاقة، مؤكدا أن تحويل السيارات لكهرباء تحتاج لمجهود أكبر وفترة أطول من الغاز.

وأضاف أن تركيز الرئيس عبد الفتاح  السيسي نحو هذا الموضوع يعني توجه ودعم الدولة لعمل ذلك الإحلال بقوة، إلي جانب وجود شركات واعدة في المعرض أغلبها صينية وشركة كويتية، وهذه الشركات لديهم استعداد للتجاوب مع هذا الموضوع ؛ بالتالي سوف نشاهد بنسبة كبيرة سيارات الميكروباصات والتاكسي متحولة لغاز.

ورأي " اللواء نور الدين"، أن أي مبادرة أو دعم سواء حكومي أو تابع لشركات القطاع الخاص من أجل تحويل السيارات لغاز أو كهرباء يعد دعما قوميا مهما للغاية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح صباح اليوم المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة". 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن  الرئيس اطلع علي خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة في إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية اساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز، وذلك اثناء تفقد سيادته للجناح الحكومي الذي ضم وزارات التجارة والصناعةً، المالية، الانتاج الحربي، البترول، التنمية المحلية، البيئة، الداخلية، النقل، بالاضافة الي البنك المركزي والهيئة العربية للتصنيع. 

كما تفقد الرئيس اجنحة كبري الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، حيث اطلع سيادته علي احدث النماذج والطرازات للمركبات التي تعمل بالغاز أو تلك المعدلة، وكذلك الحلول المتكاملة لعملية تموين المركبات بالغاز وآخر التطورات في تلك الصناعة.
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