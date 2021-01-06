مصطفى الفقي: خلافاتنا مع قطر بدأت منذ عصر مبارك.. فيديو

قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إن بداية الخلاف بين مصر وقطر بدأت منذ عصر مبارك.





وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن التجانس الشديد بين دول مجلس التعاون الخليجي ساهم في حل الأزمة.

وأشار إلي أن خصوصية دول الخليج المتمثلة في التشابه في الملبس والمأكل والتاريخ المشترك والعادات والتقاليد كان لها دور أساسي أيضا في إنهاء الخلاف.





وأكد المفكر السياسي: «أنا كنت أراهن كثيرا علي أن هذا الوضع لن يستمر طويلا وأن مصر كانت مقتنعة بهذا»، موضحا: «مصر لم تكن قائدة في هذا الخلاف».



