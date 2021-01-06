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مصطفى الفقي: خلافاتنا مع قطر بدأت منذ عصر مبارك.. فيديو

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:16 ص
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
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محمد القاضي
قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إن بداية الخلاف بين مصر وقطر بدأت منذ عصر مبارك.

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن التجانس الشديد بين دول مجلس التعاون الخليجي ساهم في حل الأزمة.
 
وأشار إلي أن خصوصية دول الخليج المتمثلة في التشابه في الملبس والمأكل والتاريخ المشترك والعادات والتقاليد كان لها دور أساسي أيضا في إنهاء الخلاف.

وأكد المفكر السياسي: «أنا كنت أراهن كثيرا علي أن هذا الوضع لن يستمر طويلا وأن مصر كانت مقتنعة بهذا»، موضحا: «مصر لم تكن قائدة في هذا الخلاف».

وأكمل: «مصر كان خلافها مختلفاً مع قطر لأنه بدأ منذ عصر الرئيس مبارك بعد تنحية الشيخ خليفة منذ ذلك الوقت بدأت العلاقات الضبابية بين القاهرة والدوحة وتفاقمت الأمور بإيواء قطر لأعضاء جماعة الإخوان وتحويل قناة الجزيرة إلي أبواق للدعاية ضد النظام المصري».
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