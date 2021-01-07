إغلاق دير سانت كاترين كإجراء احترازي من الموجة الثانية لـ كورونا

اعلن دير سانت كاترين في بيان رسمي له اغلاق الدير حتي اشعار آخر وذلك كإجراء احترازي من الموجه الثانيه لفيروس كورونا .





وجاء في البيان إن الإغلاق بسبب الزيادة الكبيرة في إصابات بفيروس كورونا غلق الدير ابوابه ولا تقبل زيارات او تواصل لاي سبب من الاسباب او تواصل من خارج الدير .





وقد ابلغت إدارة الدير السياحة والآثار بقرار الإغلاق، وقال رمضان الجبالي حامل مفتاح الدير إن قرار الإغلاق جاء حرصا علي عدم وجود إصابات تحدث داخل الدير خلال الموجه الثانيه لفيروس كورونا .





وكان قد احتفل امس عدد قليل من الكنائس بقداس عيد الميلاد المجيد في الهواء الطلق وحدائق الكنائس وسط إجراءات احترازيه من فيروس كورونا .





ومن ناحية اخري ادي اقباط طور سيناء صلاة قداس عيد الميلاد المجيد في حديقة كنيسة موسي النبي وماري مرقس وسط إجراءات احترازية عالية من فيروس كورونا .





وقد تراس القداس القس مينا سعد لاوندي راعي الكنيسة في حضور كبير من اقباط طور سيناء، و تم تعليق الزينات وإنارة الانوار داخل الكنيسة ودقت اجراس طوال القداس .





وقد توافد عدد من المهنئين من اهالي طور سيناء من البدو وسكان المدينة لتهنئة الإخوة بعيد الميلاد المجيد .





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